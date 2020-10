La storia delle storie Marvel

Esplorare il mondo della Casa delle Idee, andando alla ricerca di ciò che si nasconde dietro l’aspetto più creativo della casa editrice. È questo l’obiettivo che si pone Marvel 616, nuova attesissima serie di documentari in arrivo su Disney+. Un progetto complesso e articolato che guiderà gli spettatori alla scoperta di come i racconti dei supereroi più famosi al mondo abbia avuto un impatto sulla nostra società. La piattaforma di streaming ha rilasciato da poco il primo trailer di Marvel 616. Potete vederlo qui di seguito.

Marvel 616, il primo trailer della serie di documentari sulla Casa delle Idee

Ciascuno degli 8 episodi che compongono Marvel 616 (un titolo che fa riferimento alla Terra principale su cui si svolge la maggior parte degli eventi della continuity fumettistica) vedrà la firma di un regista differente. Tra i nomi annunciati ci sono quelli di Gillian Jacobs, Alison Brie, Bryan Oakes, Clay Jeter, Andrew Rossi e altri ancora.

In ognuna delle puntate si potranno affrontare argomenti che coinvolgono direttamente le donne e gli uomini che hanno collaborato con Marvel in questi anni. Non solo, ma sarà anche un’occasione per scoprire alcuni dei personaggi dimenticati della casa editrice. il tutto andando districare l’intreccio che coinvolge narrazione, cultura pop e fandom del grande universo Marvel.

Di seguito l’elenco dei titoli degli episodi di Marvel 616:

Più in alto, più lontano, più veloce

Oggetti smarriti

Tutti in costume!

Artigiani incredibili

Il Metodo Marvel

Spider-Man giapponese

Sotto i riflettori

Fuori dalla scatola

Marvel 616 arriverà su Disney+ il prossimo 20 novembre. La produzione è affidata a Marvel New Media insieme a Supper Club. Joe Quesada, Shane Rahmani, Sarah Amos, John Cerilli, Harry Go e Stephen Wacker ricoprono il ruolo di produttore esecutivo per Marvel, mentre Jason Sterman, Brian McGinn e David Gelb per Supper Club.

Cosa ne dite? Vi convince questo trailer di Marvel 616?