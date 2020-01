Marvel annuncia un albo di Star Wars formato da sole variant cover!

Le variant cover, croce e delizia di qualsiasi appassionato di fumetti. Per chi non seguisse l’ambiente così da vicino, si tratta di versioni alternative delle copertine degli albi. Spesso si tratta di artwork celebrativi, realizzati per numeri speciali, magari a cura di un artista specifico particolarmente noto o con uno stile diverso da quelle base o ancora utili a promuovere un prodotto particolare. E ora Marvel ha deciso di rendere le variant cover protagoniste, con un nuovo albo interamente dedicato a loro.

Marvel rivela un albo di variant cover di Star Wars

Si intitolerà Star Wars: The action figure Variant Covers e arriverà sugli scaffali americani il prossimo aprile. Si tratterà di una raccolta di decine di copertine alternative dei fumetti legati al franchise creato da George Lucas. Come si può dedurre dal titolo, ognuna di queste ritrarrà una specifica action figure, con un packaging ispirato alle reali versioni classiche di quest’ultime.

Si tratta di una serie di cover realizzate per le tante serie a fumetti di Star Wars da John Tyler Christopher. Nel tempo, questo artista ne ha create quasi 100 e si sono fatte apprezzare moltissimo dai collezionisti, diventando spesso un pezzo pregiato. Ora, gli appassionati che non sono riusciti a raccogliere all’uscita, potranno avere un volume che le raccoglie in un’unica soluzione.

I personaggi protagonisti sono davvero tantissimi, dagli ovvi Darth Vader, Boba Fett, Han Solo e così via fino a figure più ricercate come l’Ammiraglio Ackbar a Zuckuss e molti altri ancora.

Cosa ne pensate? Siete degli amanti di queste copertine alternative? Comprerete l’albo di variant cover pubblicato da Marvel?