Marvel: in arrivo un personaggio transgender? Forse no, per ora

I Marvel Studios stanno lavorando moltissimo negli ultimi anni per aumentare la propria inclusività. Il successo di pellicole come Captain Marvel e Black Panther dimostra che ci sono ottime possibilità per progetti che portino a una maggiore rappresentazione, anche nel cinema supereroistico. Gli studios stanno quindi spingendo sempre di più in questa direzione e nelle ultime ore è circolata la notizia che uno dei prossimi film Marvel vedremo un eroe transgender. Ma è proprio così?

Marvel: nessun personaggio transgender in arrivo (al momento)?

Tutto parte da un commento di Kevin Feige, Presidente degli Studios, in un panel alla New York Film Academy. Un appassionato ha chiesto al produttore la seguente domanda:

“Ci sono piani attualmente per portare più personaggi LGBT+ nel MCU, nello specifico T, ovvero personaggi trans?“.

Kevin Feige ha risposto affermativamente con entusiasmo: “Sì. Assolutamente. Sì. Molto presto. In un film che stiamo girando proprio ora“.

Questo ha immediatamente lanciato innumerevoli speculazioni su quale potesse essere questo film. In molti hanno puntato il dito verso Thor: Love and Thunder, sebbene non sia attualmente in fase di riprese, e soprattutto Gli Eterni. E sembra che Feige si riferisse proprio a quest’ultimo, ma è stato male interpretato.

Il produttore infatti con le sue parole si riferiva alla prima parte della domanda, quella sulla rappresentazione LGBT+ più generale. In effetti, come detto, gli Studios stanno lavorando molto su questo aspetto e Gli Eterni dovrebbe introdurre il primo personaggio dichiaratamente omosessuale del franchise.

Questo non significa però che non possa esserci un eroe transgender in arrivo nel Marvel Cinematic Universe nel futuro, anzi. Con l’impegno della casa di produzione per una maggiore inclusione, è molto probabile che questo avvenga molto presto, magari proprio in Thor: Love and Thunder come qualcuno già suggeriva. Sarebbe un ulteriore e importante passo avanti per una maggiore e miglior rappresentazione nella cultura popolare. Staremo a vedere.