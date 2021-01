Marvel Cinematic Universe: cosa arriverà nel 2021?

Dopo un anno di pausa per cause di forza maggiore, il franchise sta per tornare in grande spolvero

Marvel Cinematic Universe: uno dei più importanti franchise cinematografici (e non solo) di tutti i tempi. Una lunghissima serie di pellicole che ha conquistato il pubblico di ogni età, arrivando a conquistare la cima dei box office di tutto il mondo e diventando un fenomeno gigantesco. Nel 2020, a causa della pandemia, sfortunatamente non ci sono state uscite al cinema per il Marvel Cinematic Universe, né in Italia né nel resto del mondo. Tuttavia, la produzione è andata avanti e ora la carne al fuoco è davvero tanta. Come svelato al Disney Investor Day quindi, i progetti per il 2021 dell’universo cinematografico Marvel sono tantissimi, tra uscite al cinema e su Disney+. Abbiamo quindi preparato un bell’articolo per raccoglierle tutte, in una sorta di timeline del Marvel Cinematic Universe per i prossimi mesi. Iniziate a segnarvi le date sul calendario, perché (salvo imprevisti) sarà un anno pieno di impegni!

Marvel Cinematic Universe, tutti i film Marvel in uscita nel 2021

Partiamo dai titoli che arriveranno nelle sale. Nel 2020 sarebbero dovuti essere due i progetti cinematografici in uscita, che avrebbero dato ufficialmente il via alla cosiddetta Fase 4. Per cause di forza maggiore, la loro distribuzione ha subito diversi rinvii, fino ad arrivare al 2021. Il calendario ha subito diversi rimaneggiamenti, ma finalmente si è arrivati alla sua versione (si spera) definitiva, che comprende ben quattro film Marvel. Vediamo insieme di quali si tratta.

Black Widow

Richiesto a gran voce dai fan sin dai tempi della Fase 1, il tanto atteso film dedicato a Vedova Nera è pronto a debuttare in sala. Insieme a Occhio di Falco (di cui parleremo più avanti) era infatti l’unica dei membri fondatori degli Avengers a non avere avuto ancora un ruolo da protagonista. Previsto in origine per il 2020, questo film sarà il primo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe in uscita al cinema ed è davvero molto atteso.

Black Widow: la trama

Considerato che l’eroina è morta in Avengers: Endgame, questa pellicola si concentrerà sul suo passato, in più fasi. A giudicare dai trailer e dalle info disponibili il film sarà ambientato principalmente nel periodo che intercorre tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Tuttavia, ci sarà modo di esplorare anche il passato oscuro di Natasha, quando ancora era una spia e assassina sovietica, parte del programma Vedova Nera. Faremo la conoscenza della sua ‘famiglia’ formata da personaggi come Melina Vostokoff, il Guardiano Rosso Alexei e Yelena Belova che saranno chiamati a scontrarsi con il misterioso Taskmaster. E finalmente potremo scoprire cosa è davvero successo a Budapest…

Black Widow: cast e crew

A dirigere il film dedicato all’eroina Marvel sarà Cate Shortland, accompagnata da Jac Schaeffer alla sceneggiatura. Nel cast tornerà Scarlett Johansson nei panni di Vedova Nera, accompagnata da Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour e O-T Fagbenie. Già confermata la presenza di Thaddeus Ross, interpretato ancora da William Hurt, mentre per ora un’apparizione di Occhio di Falco o addirittura Iron Man (tramite filmati di repertorio) è solo una voce.

Black Widow: trailer e data di uscita

La data di uscita al cinema di Black Widow è fissata al 5 maggio 2021.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Nella Fase 4 non vedremo solo ritorni, ma anche new entry speciali per il franchise. Fra questi ci sarà anche Shang-Chi, eroe completamente nuovo per il Marvel Cinematic Universe. Il suo film sarà il secondo ad arrivare quest’anno, dopo uno scambio nell’ordine di uscita con Gli Eterni. Il protagonista sarà il primo supereroe asiatico del franchise ad avere un ruolo da protagonista.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: la trama

Shang-Chi è un eroe noto anche come il Maestro del Kung Fu proprio per la sua abilità nelle arti marziali. È grazie a queste capacità che lo vedremo affrontare i suoi avversari nella pellicola. Alcuni rumor parlano di una trama potenzialmente incentrata su un torneo di combattimento, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Già nota è invece la presenza del Mandarino, iconico villain Marvel, in una versione completamente diversa da quella incarnata dall’impostore Trevor Slattery in Iron Man 3.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: cast e crew

Dave Callaham si è occupato dello script del film, mentre la regia è affidata a Destin Daniel Cretton. Nei panni del protagonista Shang-Chi vedremo Simu Liu, mentre il resto del cast è formato da nomi di grande rilievo come Michelle Yeoh, Awkwafina, Florian Munteanu e Tony Leung che interpreterà appunto il Mandarino.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: trailer e data di uscita

Non è ancora disponibile un trailer per questa pellicola. La data di uscita di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è invece fissata al 9 luglio 2021 nei cinema italiani.

Gli Eterni

Un altro film che apre una finestra totalmente nuova per il Marvel Cinematic Universe, Gli Eterni guiderà i fan in un’avventura cosmica alla scoperta di un team di eroi inedito. Si tratta di figure importantissime, che hanno guidato il corso degli eventi sin da epoca antica, ispirando miti e leggende. Attraverso questo film si allargherà ancora di più lo sguardo sul cosiddetto lato cosmico dell’universo cinematografico Marvel.

Gli Eterni: la trama

Stando a quanto trapelato finora, pare che Gli Eterni ripercorrerà la timeline del Marvel Cinematic Universe dalle epoche primordiali, mostrando come Ikaris e soci l’abbiano influenzata. Al centro di tutto dovrebbe esserci la storia d’amore tormentata tra Sersi e Dane Whitman, alias Cavaliere Nero. Il tutto mentre procede lo scontro tra gli Eterni e i loro leggendari avversari, i Devianti.

Gli Eterni: cast e crew

La regia e la sceneggiatura del progetto sono affidate all’autrice Chloé Zhao, fresca fresca di Leone d’Oro a Venezia per Nomadland. Il cast ricchissimo vede Gemma Chan come Sersi e Kit Harington nei panni di Dane Whitman nei ruoli (pare) principali. Insieme a loro ci saranno Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Brian Tyree Henry e Ma Dong-seok.

Gli Eterni: trailer e data di uscita

Attualmente non è ancora disponibile un trailer per Gli Eterni, nonostante le riprese si siano ormai concluse. Questo perché la data di uscita è effettivamente ancora lontana essendo al momento fissata al 5 novembre per gli Stati Uniti.

Spider-Man 3

Questo progetto, frutto di una rinvigorita collaborazione tra Marvel e Sony, è attualmente in fase di riprese, ma ancora non si sa moltissimo a riguardo. Non è neanche disponibile il titolo ufficiale, sebbene girino varie ipotesi sul web, basate sul ritorno della parola Home, esattamente come i capitoli precedenti della trilogia. Nei prossimi mesi probabilmente scopriremo qualcosa di più a riguardo.

Spider-Man 3: la trama

Alla fine del 2020 sono arrivate tante notizie che suggeriscono una storia legata al concetto di multiverso per questo film. La conferma di Doctor Strange, così come del ritorno di Alfred Molina e Jamie Foxx nei panni del Dr. Octopus e di Electro, già interpretati in passate pellicole di Spider-Man hanno aperto le porte a questa possibilità. Ci sono rumor non ancora confermati in merito al ritorno di incarnazioni dell’eroe del passato, come Tobey Maguire e Andrew Garfield. Sarà davvero così? Vedremo al cinema uno Spiderverse in live-action? Chissà…

Spider-Man 3: cast e crew

A dirigere il film sarà ancora una volta Jon Watts, che completa la sua trilogia su Spider-Man nell’universo cinematografico Marvel. La sceneggiatura è invece affidata a Chris McKenna ed Erik Sommers. Torneranno chiaramente i protagonisti dei film precedenti da Tom Holland a Zendaya, passando per Marisa Tomei e Jacob Batalon. Tra le novità, la sopracitata presenza di Benedict Cumberbatch, di Alfred Molina e di Jamie Foxx.

Spider-Man 3: trailer e data di uscita

L’attesa per questo film è spasmodica, ma ancora non è disponibile un trailer ufficiale. C’è ancora però diverso tempo a disposizione, visto che il nuovo film di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe debutterà negli States il prossimo 17 dicembre.

E per quanto riguarda le serie TV?

La grande novità della Fase 4 per il Marvel’s Cinematic Universe saranno le serie TV per Disney+. Al contrario di quanto visto in passato, queste avranno un legame estremamente solido con il franchise cinematografico, influenzandolo direttamente. Non saranno solo degli spin-off per i superappassionati, ma dei veri e propri capitoli della saga, solo in un formato differente. Scopriamo quindi quali arriveranno nei prossimi mesi e se ancora non siete abbonati a Disney+, potete farlo cliccando qui!

WandaVision

Ad aprire la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sarà, dopo i rimescolamenti del 2020, WandaVision. Questo show promette di essere decisamente originale, mischiando tanti temi differenti e concentrandosi su due personaggi che finora hanno avuto poco spazio, ovvero Wanda Maximoff e Visione. Sarà la prima serie in arrivo su Disney+ legata alla Casa delle Idee.

WandaVision: la trama

In questo show vedremo la vita domestica di Wanda e Visione, la cui storia d’amore si è sviluppata nel corso dei film del MCU. Tuttavia c’è qualcosa di decisamente strano in tutto questo. Da una parte perché la loro vita sembra uscita letteralmente da una sit-com televisiva. Dall’altra perché Visione è morto durante lo scontro con Thanos. Cosa significa tutto ciò? C’entrano forse i poteri soprannaturali di Wanda?

WandaVision: cast e crew

Matt Shakman sarà lo showrunner e regista della maggior parte degli episodi di questo show. Nel cast invece ritroveremo Elizabeth Olsen e Paul Bettany come Scarlet Witch e Visione. Tra i ritorni, ma da angoli differenti dell’universo cinematografico Marvel, ci saranno anche Kat Dennings e Randall Park. Per quanto riguarda le new entry invece vedremo Kathryn Hahn (probabilmente in una versione rivista di Agatha Harkness) e Teyonah Parris come una versione cresciuta di Monica Rambeau.

WandaVision: trailer e data di uscita

Il primo episodio di WandaVision è in uscita il prossimo 15 gennaio. Le puntate debutteranno poi di settimana in settimana, come è tradizione per Disney+.

The Falcon and the Winter Soldier

In origine la prima serie TV Marvel a debuttare su Disney+, ma ha ceduto l’onore a WandaVision a causa di alcune difficoltà di produzione legate alla pandemia. Al di là di questo, sarà comunque un’occasione per portare avanti la storia dei due eroi del titolo, alle prese con la complessa eredità di Steve Rogers, dopo l’addio di quest’ultimo in Avengers: Endgame.

The Falcon and the Winter Soldier: la trama

Cercando di mettere insieme le informazioni da trailer e interviste, sembra probabile gran parte della storia della serie ruoterà intorno alla difficoltà di gestire il lascito di Capitan America. I due migliori amici dell’eroe dovranno affrontare il problema, scontrandosi non solo con il vecchio nemico Barone Zemo, ma anche con un nuovo rivale. Si tratta di John Walker, un uomo incaricato dal Governo di diventare il nuovo Capitan America. Ma c’è davvero da fidarsi?

The Falcon and the Winter Soldier: cast e crew

Kari Skogland guiderà il progetto che vedrà ancora una volta Anthony Mackie e Sebastian Stan come Falcon (e probabilmente nuovo Capitan America) e Soldato d’Inverno. Insieme a loro torneranno anche Emily VanCamp e Daniel Brühl, rispettivamente come Sharon Carter e Barone Zemo. Tra i nuovi personaggi spicca John Walker, che sarà interpretato da Wyatt Russell.

The Falcon and the Winter Soldier: trailer e data di uscita

Il primo episodio della serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier arriverà su Disney+ il prossimo 19 marzo. Successivamente si proseguirà a una pubblicazione settimanale delle puntate.

Loki

Il Dio dell’Inganno è pronto a tornare. Uno dei villain più amati dell’universo cinematografico Marvel sarà presto protagonista di uno show tutto suo. Un progetto su cui evidentemente gli studios credono molto, tanto che si sta già parlando di una possibile seconda stagione nel futuro. Intanto però gli appassionati potranno scoprire la prima avventura in solitaria del personaggio nel 2021.

Loki: la trama

Tutto parte da una timeline alternativa del Marvel Cinematic Universe, creata in seguito ai viaggi nel tempo di Avengers: Endgame, in cui Loki è riuscito a scappare dagli Avengers usando il Tesseract. Questo genera evidentemente scompiglio nel flusso del tempo. E così la Time Variance Authority spinge Loki a collaborare con loro per rimettere ordine tra le epoche. Questo è quanto sembra emergere dal trailer e dalle informazioni al momento disponibili sulla storia dello show.

Loki: cast e crew

La shorwunner di Loki sarà Kate Herron, che si è occupata anche della regia degli episodi. L’unico attore di ritorno dell’universo cinematografico Marvel (tra quelli confermati) è Tom Hiddleston che sarà ovviamente il protagonista, anche se sembra possibile la presenza di Jaimie Alexander come Lady Sif. Il resto del cast sarà composto da Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino e Richard E. Grant. Questi ultimi due, stando ai rumor, potrebbero interpretare versioni alternative di Loki, ma per ora non c’è ufficialità.

Loki: trailer e data di uscita

Non si sa ancora esattamente quando uscirà il primo episodio di Loki, ma sembra confermato il debutto nel mese di maggio.

What If…?

In questo caso ci troviamo di fronte a una serie che è leggermente diversa dagli altri progetti in arrivo nel 2021. Si tratta infatti di uno show animato, che potrebbe avere meno collegamenti con la trama generale del Marvel Cinematic Universe nel suo complesso. Il concept però è di sicura attrattiva e ci sono già tantissimi appassionati che attendono con ansia il debutto di What If…?.

What If…?: la trama

Non è chiaro se ci sarà una vera e propria trama orizzontale o una semplice cornice che accomuna episodi autoconclusivi. Quello che si sa è che in ciascuna puntata si andranno a esplorare versioni alternative delle storie viste nelle pellicole, partendo dalla domanda “Cosa sarebbe successo se…?“. Versioni alternative dell’universo cinematografico Marvel in cui Peggy Carter ha ricevuto il Siero del Supersoldato, T’Challa è diventato Star-Lord invece che Black Panther e addirittura un mondo invaso dagli Zombi…

What If…?: cast e crew

A.C. Bradley si occuperà di questo progetto, che vedrà il ritorno di tanti interpreti dell’universo cinematografico Marvel come doppiatori dei propri personaggi. Si va da Hayley Atwell come Peggy Carter a Sean Gunn come Kraglin, passando per Chris Hemsworth come Thor, Samuel L. Jackson come Nick Fury e molti, molti altri ancora. A condurre i giochi sarà l’Osservatore, doppiato per l’occasione da Jeffrey Wright.

What If…?: trailer e data di uscita

Come per altre serie Disney+ legate al Marvel Cinematic Universe, anche per What If…? non è al momento disponibile una data di uscita precisa, sebbene si sia parlato di un debutto estivo in passato.

Ms. Marvel

Questo show è stato annunciato in un secondo momento rispetto a tutti quelli che arriveranno in quest’anno, tuttavia evidentemente l’entusiasmo era alto ed è stato anticipato. Dopotutto la sua protagonista Kamala Khan è diventata rapidamente uno dei personaggi più amati dei fumetti Marvel poco dopo il suo debutto. È tempo quindi che questa eroina, la prima di fede musulmana, faccia il suo debutto anche nell’universo cinematografico.

Ms. Marvel: la trama

A giudicare dalle clip e dalle immagini dal set, sembra che questo show dell’universo cinematografico Marvel sarà relativamente tradizionale. Seguiremo infatti le origini e le prime avventure di questa nuova eroina. Kamala è una Inumana (concetto che dovrebbe quindi essere ufficialmente reintrodotto nel MCU) dotata della capacità di modificare il proprio corpo come fosse gomma. Fan sfegatata degli Avengers e soprattutto di Capitan Marvel, seguirà le orme dei suoi idoli dopo aver ottenuto i propri poteri.

Ms. Marvel: cast e crew

La serie, creata da Bisha K. Ali, vede l’esordiente Iman Vellani nei panni della protagonista. Ancora molto poco si sa sul resto del cast, in maniera ufficiale almeno, sebbene sia molto quotata un’apparizione di Brie Larson nei panni di Carol Danvers. Dopotutto la giovane Kamala è già confermata per un debutto cinematografico in Captain Marvel 2 il prossimo anno.

Ms. Marvel: trailer e data di uscita

Non c’è un vero e proprio trailer di Ms. Marvel al momento, ma in occasione del Disney Investor Day è stata mostrata una breve clip con alcune immagini dello show. La data di inizio della serie non è ancora definita al momento, ma sarà questo autunno.

Hawkeye

Se Black Widow aprirà il 2021 cinematografico dell’universo Marvel, toccherà a Occhio di Falco chiudere quello televisivo. Come Natasha, anche Clint non ha mai avuto un’occasione da protagonista, nonostante fosse un membro fondatore degli Avengers. Ora finalmente avrà la sua occasione con una serie TV dedicata a lui e a una sua ben nota compagna di avventure.

Hawkeye: la trama

Lo show Disney+ vedrà in realtà al centro non solo l’Occhio di Falco che tutti conosciamo ma anche la sua erede. Parliamo di Kate Bishop, membro dei Giovani Vendicatori nei fumetti, che qui vedremo debuttare a fianco di Clint. Non ci sono dettagli al momento sulla trama, ma sembra che l’ispirazione principale sia la run fumettistica di Fraction e Aja sul personaggio, caratterizzata da un tono estremamente realistico e concreto. Più che minacce intergalattiche quindi potremmo aspettarci di vedere (gli) Occhio di Falco combattere contro criminali e gang.

Hawkeye: cast e crew

Jonathan Igla guiderà il progetto che vedrà naturalmente il ritorno di Jeremy Renner come Clint Barton. Per la parte di Kate Bishop, dopo lunghe trattative e rumor, è stata scelta Hailee Steinfeld. Il resto del cast comprende Brian d’Arcy James, Alaqua Cox, Tony Dalton e Vera Farmiga. Alcuni rumor parlano anche di una possibile presenza di Florence Pugh, nuovamente nei panni di Yelena Belova, ma non ci sono ancora conferme definitive.

Hawkeye: trailer e data di uscita

Al momento le uniche immagini disponibili per Hawkeye sono quelle trapelate dal set, che ritraggono gli eroi in azione. Non ci sono ancora conferme neanche sulla data di uscita, che però sarà in autunno salvo cambiamenti.

Si conclude così la nostra lista. Il 2021 sarà quindi sicuramente un anno estremamente ricco di titoli per gli amanti del Marvel Cinematic Universe. E voi, quale progetto attendete con più curiosità?