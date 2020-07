Marvel conferma che le Gemme dell’Infinito sono state distrutte

La Marvel, attraverso un post, spiega che le gemme non esistono praticamente più. Queste sono note anche come Pietre dell'Infinito

Le Gemme dell’Infinito hanno costituito un elemento quasi essenziale per tutti i film del Marvel Cinematic Universe, e con Avengers: Endgame abbiamo visto Thanos sbarazzarsene quasi definitivamente. Nel film, il villain distrugge le Gemme dopo aver portato a termine il suo piano diabolico. Successivamente gli Avengers riescono ad ottenere le Gemme grazie al Regno Quantico, ma alla fine Captain America riporta tutto alla normalità. Ora la Marvel, attraverso un post, spiega che le gemme non esistono praticamente più. A ciascuna Gemma vengono associati gli oggetti che le contenevano, i film in cui sono apparse e lo status attuale di “distrutta”. Da notare comunque come il post su Instagram faccia riferimento alla timeline principale dell’MCU.

Le Gemme dell’Infinito (Infinity Gems), note anche come Pietre dell’Infinito (Infinity Stones), sono sei oggetti immaginari dei fumetti Marvel Comics. Comparse per la prima volta in The Power of Warlock n. 1 (agosto 1972), solamente diverso tempo dopo, in Avengers Annual n. 7 (dicembre 1977), sono state mostrate tutte. Ciascuna delle Gemme dona al possessore il potere di manipolare un certo aspetto dell’esistenza e, qualora riunite in un unico artefatto capace di imbrigliarne il potere (il Guanto dell’Infinito), esse donano l’onnipotenza e l’onniscienza. In Italia hanno esordito su Gli Albi dei Super-Eroi n. 12 (3 ottobre 1973), e in seguito sono comparse tutte e sei in Thor n. 208 (aprile 1973); entrambi pubblicati da Editoriale Corno.

Per ogni gemma c’è un Possessore

Stando a Thanos, le Gemme dell’Infinito sono i resti di un’entità onnipotente ma terribilmente sola di nome Nemesis che, non riuscendo a sopportare l’idea di vivere per sempre senza avere nessuno accanto si suicida facendosi letteralmente a pezzi: da sei di questi pezzi sono in seguito nate le Gemme. Per ogni Gemma c’è un Possessore che ne sia degno a cui lasciarla in custodia. I sei prescelti, denominati Infinity Watch, sono: Adam Warlock: Possessore della Gemma dell’Anima. Gamora: Posseditrice della Gemma del Tempo. Pip Il Troll: Possessore della Gemma dello Spazio. Dragoluna: Posseditrice della Gemma della Mente. Thanos: Possessore della Gemma della Realtà. Drax il Distruttore: Possessore della Gemma del Potere.