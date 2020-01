Marvel ed Emily Blunt si incontrano di nuovo? I fan pensano a Sue Storm

I Marvel Studios hanno nuovamente incontrato Emily Blunt per un possibile ruolo nei prossimi film del MCU. Almeno questo è quanto sostiene un noto insider, che già in passato ha regalato rivelazioni interessanti agli appassionati. Stando a quanto sostiene, ci sarebbe stato infatti un incontro tra la casa di produzione e l’attrice per il futuro della saga.

Emily Blunt e Marvel, questa è la volta buona?

Non si tratta del primo caso in cui Blunt ha parlato con i Marvel Studios per entrare a parte del famosissimo franchise. Già in passato infatti l’attrice aveva avuto la possibilità di interpretare due personaggi chiave, ovvero Black Widow e Peggy Carter. Tuttavia a causa di alcune difficoltà nell’incastrare gli impegni di produzione, ha dovuto rinunciare in entrambi i casi.

Nel tempo poi si è parlato di tantissimi altri ruoli per lei, anche se non è chiaro quanto ci sia davvero andata vicina e quanto invece fosse semplicemente una speranza dei fan. Si pensi ad esempio al personaggio di Sharon Carter (poi andata a Emily VanCamp) e la stessa Captain Marvel (poi assegnata a Brie Larson). Tuttavia, forse la situazione è matura per l’ingresso di questa attrice nel MCU.

Non ci sono ancora informazioni in merito a quale ruolo si sarebbero incontrate le due parti. Dopotutto il franchise Marvel è in una fase di rinnovamento del proprio roster e ci sono moltissimi possibili personaggi adatti a Emily Blunt. Tuttavia, i fan hanno già un’idea ben precisa in testa.

Stiamo parlando di Sue Storm, ovvero la Donna Invisibile dei Fantastici Quattro. Da lungo tempo si attendono informazioni sul reboot MCU dei personaggi (tornati in mano ai Marvel Studios recentemente) e l’attrice è da sempre in cima alle liste di possibili interpreti dell’eroina tra gli appassionati.

Chissà come andrà. E voi, chi vorreste interpretasse Emily Blunt in un futuro film Marvel?