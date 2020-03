Marvel Helstrom: finite le riprese per la serie

La produzione della prima stagione della serie televisiva live-action Marvel Helstrom è terminata. Il cast dello spettacolo soprannaturale targato Marvel – che dovrebbe debuttare su Hulu quest’anno o l’anno prossimo – ha comunicato la fine delle riprese attraverso Instagram con una foto. “È stato un vero inferno. Stagione 1”, ha scritto Uy nella didascalia, taggando anche i suoi compagni di viaggio. Ha inoltre condiviso una foto sul suo profilo Instagram presentandosi accanto a Lemmon, Tom Austen, Elizabeth Marvel, Ariana Guerra, Robert Wisdom e June Carryl, sottotitolando lo scatto con “# Stagione1”, e taggando Helstrom, Hulu e la Marvel.

Tom Austen interpreterà Daimon Helstrom

La serie, realizzata per la piattaforma streaming Hulu, è incentrata sui figli di Satana, Daimon e Ana Hellstrom. La scelta dei due protagonisti è ricaduta su Tom Austen e Sydney Lemmon. Il cast viene completato da Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra e Alain Uy. Tom Austen interpreterà Daimon Helstrom, un professore che lavora di notte come esorcista. Il suo obiettivo è quello di salvare solo le persone a lui vicine.

Nella sua battaglia con un mondo nascosto, Daimon è determinato a sconfiggere definitivamente la minaccia emergente dei demoni e non si fermerà finché non saranno sconfitti. L’altro grande protagonista è Sydney Lemmon che sarà Ana Helstrom. Questa la descrizione del personaggio: “Di giorno Ana porta avanti una prestigiosa casa d’aste e non tollera gli stolti ma il suo vero interesse consiste nel dare la caccia a chi fa male agli altri. Segnata da suo padre quando era bambina, Ana è intenzionata a ripulire il mondo da quelli come lui, anche se segretamente teme il ritorno di suo padre”.