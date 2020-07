Marvel Helstrom: arrivano le prime immagini della serie

Arrivano le prime immagini ufficiali della famiglia Helstrom, nata dalla penna di Roy Thomas e Gary Friedrich. Il tutto in attesa della presentazione che avverrà durante il Comic-Con Home. La prima stagione debutterà il prossimo ottobre su Hulu e sarà composta da 10 episodi. I personaggi principali saranno Daimon e Ana Helstrom (Tom Austen e Sydney Lemmon, rispettivamente), figli di un temibile serial killer e di Victoria (Elizabeth Marvel), rinchiusa attualmente in un manicomio.

La sinossi di Marvel Helstrom

Questa la sinossi: “In Marvel Helstrom, Daimon e Ana Helstrom, figli di un misterioso e potente serial killer. Il rapporto tra i due fratelli è complicato ma, ognuno con il proprio carattere e le proprie capacità, cercheranno di individuare e di dare la caccia al peggio dell’umanità”.

Nel cast ci saranno anche Robert Wisdom nel ruolo del misterioso Custode, Ariana Guerra nel ruolo di Gabriella Rosetti, June Carryl nel ruolo della dottoressa Louise Hastings e Alain Uy in quello di Chris Yen. “Siamo in produzione su Helstrom, ho visto i primi quattro episodi e ne ero entusiasta. Sicuramente è qualcosa di diverso nell’universo Marvel in termini horror” ha spiegato il capo dei contenuti Hulu, Craig Erwich. A marzo Tom Austen aveva confermato la fine delle riprese di Helstrom e nei giorni scorsi erano state annunciate novità sullo show in relazione al suo debutto su Hulu.

Sydney Lemmon sarà quindi Ana Helstrom. Questa la descrizione del personaggio: “Di giorno Ana porta avanti una prestigiosa casa d’aste e non tollera gli stolti ma il suo vero interesse consiste nel dare la caccia a chi fa male agli altri. Segnata da suo padre quando era bambina, Ana è intenzionata a ripulire il mondo da quelli come lui, anche se segretamente teme il ritorno di suo padre”.