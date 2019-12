Marvel: La X-Mansion è fatta pan di zenzero

Anche quest’anno, Marvel Entertainment ha colto l’occasione per augurare ai suoi followers buone feste di Natale. Lo ha fatto condividendo sui propri account ufficiali numerosi post. Tra i tanti, su Twitter, ne spicca uno in particolare.

Eccolo qui:

Il video, condiviso dall’account Twitter @Marvel il 25 dicembre 2019, è un time-lapse che documenta la realizzazione e la costruzione della casa degli X-Men, la X-Mansion, creata utilizzando quasi esclusivamente il pan di zenzero!

Ad augurare Buon Natale ai fan della Casa delle Idee provenienti da ogni capo del mondo, troviamo anche le versioni edibili di Cyclops, Jean Grey, Storm, Wolverine e ovviamente del Professor X. Davanti alla facciata della X-Mansions, i cinque personaggi iconici sono rappresentati nei costumi storici blu e gialli.

La X-Mansion degli X-Men di pan di zenzero mostrata nel video è ad opera di Ralph “Ralphie Boy” Attanasia III, head scultor di Carlo’s Bake Shop, pasticceria resa popolare dallo show Il boss delle torte.

La descrizione del post recita: “Happy holidays, from our house to yours!”

Il futuro del Marvel Cinematic Universe

Al momento, nessuno dei nuovi progetti della Marvel coinvolgerebbe in prima persona i celebri X-Men divenuti famosi anche grazie al cinema. Il film The New Mutants, infatti, il cui debutto è atteso per il 3 aprile 2020, si concentrerà su cinque giovani mutanti tenuti prigionieri in un edificio top secret. Un cast giovane, promettente e dinamico: Charlie Heaton (Stranger Things) nei panni di Cannonball e Maisie Williams (Game of Thrones) in quelli di Wolfsbane. Anya Taylor-Joy (Atlantis), Blu Hunt (The Originals), Henry Zaga (13 Reasons Why), interpreteranno invece Magik, Dani Moonstar e Sunspot.

Tra i progetti futuri del Marvel Cinematic Universe troviamo Doctor Strange in The Multiverse of Madness, The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, The Eternals, What If?, Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Hawkeye e Thor Love and Thunder.