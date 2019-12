Marvel non cercherà un nuovo “uomo-cameo” alla Stan Lee

La Marvel non sostituirà Stan Lee cercando un nuovo “uomo-cameo”. Lo ha annunciato Victoria Alonso, vice presidente della produzione dei Marvel Studios. L’ultima apparizione di Stan Lee nei film del Marvel Cinematic Universe risale ad Avengers: Endgame, ed era già previsto che fosse l’ultima. L’autore di fumetti è passato a miglior vita il 12 dicembre 2018 a Los Angeles.

Goodbye, Stan

Stan Lee è stato il presidente della Marvel Comics e insieme a Jack Kirby e Steve Ditko ha creato personaggi unici nel mondo dei supereroi, per rispondere alla DC che aveva creato la Justice League of America negli anni ’50. Fra le storie che ha realizzato ci sono The Amazing Spider-Man Vol.1 (1966), Daredevil Vol.1 (1968), Fantastic Four Vol.1 (1966) e The Mighty Thor Vol.1 (1968).

Stan Lee aveva l’abitudine di apparire come cameo in tutti i film Marvel, dagli X-Men al Marvel Cinematic Universe, passando per lo Spider-Man di Sam Raimi. È stato un tassista, un venditore di hot-dog, un bibliotecario, un passante, un addetto alla sicurezza. Ogni volta che il pubblico lo riconosceva nelle sale di tutto il mondo si levava un brusìo. Lee non ha partecipato tramite cameo solo ai film della Marvel: si è spesso prestato anche con la Troma Entertainment, usando lo pseudonimo di Peter Parker.

Se i fan erano preoccupati che la Marvel decidesse di continuare con l’idea dei cameo nei prossimi film dopo la sua dipartita, possono stare tranquilli. L’azienda si è espressa con le parole di Victoria Alonso, che ha dichiarato:

Stan Lee non è rimpiazzabile. Non ci proveremo neanche. Lui è la leggenda, The Man, non proveremo mai a sostituirlo. Verranno altre persone, avremo qualcuno di incredibilmente creativo come Kevin Feige, ma c’è solo uno Stan Lee.

Meno di un mese fa il canale ABC ha annunciato la trasmissione di uno speciale televisivo per celebrare Stan Lee ad un anno dalla morte. Lo speciale è andato in onda pochi giorni fa.