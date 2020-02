Marvel: due nuovi show ignoti in sviluppo per Disney+!

Ancora qualche mese e poi finalmente il Marvel Cinematic Universe lancerà i suoi primi contenuti originali per Disney+. Sono già tantissime le serie TV annunciate per la piattaforma di streaming, che i fan attendono con enorme curiosità. Tuttavia, pare che gli Studios non siano ancora soddisfatti e abbiano ancora altri progetti in cantiere, come rivelato nelle ultime ore.

Bob Iger annuncia altri 7 show Marvel per Disney+!

Nella serata di ieri infatti si è tenuta la tradizionale earnings call di Disney, con cui il CEO Bob Iger ha aggiornato sullo stato dell’azienda, i suoi risultati recenti e qualche anticipazione sul futuro. Tra le varie informazioni rilasciate, ci sono stati i periodi di release di alcuni dei prossimi progetti di Disney+. Ma soprattutto, un succoso update su ciò che attende le serie Marvel.

Iger infatti ha rivelato che attualmente ci sono ben sette show della Casa delle Idee in sviluppo, a varie fasi di avanzamento. Queste si vanno ad aggiungere alle tre già mostrate durante lo spot del Super Bowl, per un totale di dieci. Il che potrebbe non sembrare strano (gli annunci negli ultimi mesi sono stati molti) fino a quando non ci si mette effettivamente a fare i conti.

Bob Iger: "There are seven other Marvel series in various stages of development or pre-production.” (In addition to the 3 teased during the Super Bowl) — Aaron Couch (@AaronCouch) February 4, 2020

Oltre alle tre del Super Bowl infatti, al San Diego Comic-Con Kevin Feige ha presentato anche What If…? e Hawkeye. Sempre lui, al D23 Expo ha successivamente svelato la produzione di altri tre progetti: Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk. Sono quindi otto gli show annunciati e questo significa, dato che la matematica non è un’opinione, che ce ne sono altri due in lavorazione di cui non sappiamo nulla.

Ovviamente le speculazioni si sprecano. Sembra improbabile che Iger si riferisse alla stagione di What If…? o di un’altra delle varie serie, anche se non si può escludere del tutto come ipotesi. Chissà che non si tratti del tanto atteso progetto sui Thunderbolts o sui Giovani Vendicatori…

E voi, quale serie Marvel vorreste vedere su Disney+?