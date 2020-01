Il Marvel Cinematic Universe si prepara a introdurre una nuova Valchiria?

Arrivano nuovi rumor dagli insider, sempre pronti a scoprire tutto su ciò che si nasconde nel futuro del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare, tra le novità che vedremo nei prossimi progetti, ci sarà un personaggio minore ma che potrebbe dare una profondità sempre maggiore al franchise. Sembra infatti che i Marvel Studios stiano preparando il debutto di una nuova Valchiria nella saga.

Marvel, una nuova Valchiria in arrivo sul grande schermo?

Si tratterebbe di Mist, un personaggio piuttosto minore, ma parte del corpo delle Valchirie. Creata da Chris Claremont, Terry Austin e Arthur Adams nel 1985 fu da subito legata a Danielle Moonstar, membro dei New Mutants. Quest’ultima la vedremo debuttare sul grande schermo nel film dedicato al gruppo di prossima uscita interpretata da Blu Hunt. Tuttavia non trattandosi di un film MCU è difficile che Mist possa comparire qui.

Sebbene non sia ancora certo, sembra molto più probabile (e logico) che vedremo questa nuova Valchiria in un prodotto Marvel legato agli Asgardiani. Tra i principali candidati ci sono ovviamente Thor: Love and Thunder, ma anche la serie dedicata a Loki, che sta iniziando in questi giorni le riprese.

Non temano comunque i fan di Tessa Thompson e della sua incarnazione del personaggio introdotta in Thor: Ragnarok. Questo nuovo personaggio non punta a sostituirla, ma semplicemente ad affiancarsi a essa. Potrebbe essere un’altra sopravvissuta allo scontro con Hela oppure diventare parte di un nuovo corpo delle Valchirie, nuovamente fondato. O ancora, considerata la possibilità di viaggi nel tempo in Loki, potrebbe semplicemente comparire in una sequenza nel passato, prima della distruzione della squadra.

Insomma, tutte le possibilità sono aperte. E, trattandosi al momento di un rumor, bisogna anche considerare l’idea che si traduca tutto in un nulla di fatto.

Voi cosa ne pensate? Conoscete il personaggio di Mist? Sareste curiosi di vederla debuttare in live-action? E chi scegliereste per interpretare questa Valchiria?