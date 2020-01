I Marvel Studios hanno contattato Lulu Wang, regista di The Farewell, per dirigere un nuovo film Marvel. Al momento non è ancora chiaro di quale show si tratti. La regista emergente, durante un’intervista a Variey, aveva espresso il desiderio di dirigere un film del genere. Queste le sue dichiarazioni: “Mi piacerebbe fare un film sui supereroi”. Per poi aggiungere: “Deve solo essere quello giusto. Deve avere il messaggio giusto. L’unica certezza che ho è che vorrei che il film avesse come supereroe protagonista una donna”. Durante una tavola rotonda di cineasti di Hollywood Reporter dove erano presenti registi di grande spessore, Lulu Wang ha alzato la mano dopo una domanda del conduttore Stephen Galloway. Quest’ultimo ha chiesto chi di loro fosse stato contattato per dirigere un film Marvel.

La Wang pronta a dirigere un film Marvel

Lulu Wang non ha svelato il film Marvel per cui è stata chiamata né ha fornito dettagli. A dicembre, il presidente e produttore dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato che questi sono impegnati in diverse narrazioni per la famosa fase 4 durante la New York Film Academy. Aggiungendo inoltre che: “Entrambi i film in uscita nel 2020 sono diretti da donne“. Per poi concludere: “Abbiamo altri tre progetti Disney + che abbiamo annunciato, ma non abbiamo ancora annunciato chi ne farà parte, però posso dire che due su tre sono donne“.

Ricordiamo che Lulu Wang ha ottenuto grandi soddisfazioni da The Farewell, film da lei diretto. Sono arrivate una nomination al BAFTA Award per miglior film straniero e una nomination al Critics Choice Award per la miglior sceneggiatura originale. Lo show narra di Billi, una giovane newyorkese con aspirazioni artistiche. Scopre dalla sua larga famiglia cinese che all’anziana nonna Nai Nai è stato diagnosticato un tumore incurabile in fase molto avanzata: tornati in Cina a farle visita. Tutti i parenti decidono di comune accordo di tenerle nascosta la verità per farle vivere amorevolmente quei pochi mesi che le rimangono. Tuttavia, più trascorre del tempo con Nai Nai, più Billi si ritrova a dubitare di quanto quel che stiano facendo sia giusto.