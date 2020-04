Marvel: una serie sta continuando lo sviluppo nonostante il COVID-19...

Continuano i lavori, seppur da remoto, per What If...?

What If…?, così come altre produzioni, nonostante l’emergenza da coronavirus, stanno continuando a lavorare da remoto. Tutte le uscite dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sono state ricollocate, tra queste anche Black Widow che arriverà il prossimo novembre. Uno degli show che non si è fermato è dunque What If…?, la prima serie animata dei Marvel Television Studios che sbarcherà su Disney+.

Stephan Franck parla del progetto

Il capo animatore della serie Stephan Franck ha spiegato come stanno procedendo i lavori. “Di solito la mia giornata si divide tra il mio lavoro a casa e la visita allo stabilimento della Disney per la rifinizione di alcuni dettagli, ma adesso faccio semplicemente tutto da remoto”, ha esordito. Così ha aggiunto: “Per quanto mi è capitato di sentire, l’animazione è ancora uno di quei settori che sta continuando a lavorare per mantenere in piedi le proprie produzioni, visto che può garantire la sicurezza dei suoi impiegati facendoli lavorare da casa”.

Gran merito va agli studios: “Un gran risultato per gli studios che hanno saputo attivare così in fretta il lavoro da remoto. Si è trattato veramente di una questione di pochi giorni”. Ma non tutti hanno potuto continuare: “Sfortunatamente ho anche sentito di progetti che sono stati chiusi o di alcuni che avevano la data d’uscita di parecchio tempo più avanti che sono in pausa, ma una grossa parte di persone nell’animazione è ancora al lavoro da casa, e ne siamo tutti molto grati”.

What If …? dovrebbe debuttare nel 2021 su Disney+

La prima stagione di What If …? vedrà la presentazione in anteprima su Disney+ nell’estate del 2021. Ricordiamo che Uatu l’Osservatore sarà il narratore degli eventi di What If…?, e ci mostrerà svariate realtà alternative come Peggy Carter nei panni di Captain Britain o Black Panther alla guida dei Guardiani della Galassia. L’idea della serie trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora proprio versioni alternative di punti fermi nella storia della Marvel.