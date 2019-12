Marvels Snapshots: i momenti più importanti di Marvel Comics in un fumetto

Marvels Snapshots, la nuova serie a fumetti edita da Marvel Comics e co-creata dal fumettista Kurt Busiek, mira a farci dare un’occhiata alla lunga storia di Marvel Comics, attraverso i suoi momenti più importanti: dalle sue origini fino ai giorni nostri, al presente.

Il primo volume si intitolerà Sub-Mariner: Marvels Snapshot e riporterà i lettori indietro nel tempo fino alla Golden Age del fumetto americano. Scritto dall’autore best seller Alan Brennert (L.A. Law, Twilight Zone) e illustrato dal disegnatore Jerry Ordway (All-Star Squadron, Crisis on Infinite Earths), Sub-Mariner: Marvels Snapshot racconterà l’indimenticabile storia dell’antieroe per eccellenza: Prince Namor!

Di recente è stato inoltre annunciato il secondo volume, dal titolo Fantastic Four: Marvels Snapshots. Con questo, i lettori torneranno alla Silver Age attraverso le avventure della Torcia Umana, alter ego di Johnny Storm. Per questo albo i due sceneggiatori Evan Dorkin e Sarah Dyer (Beasts of Burden, Superman: The Animated Series) saranno coadiuvato dal disegnatore Benjamin Dewey (Beasts of Burden, The Autumnland).

“Sto ancora arrossendo per il fatto che Kurt abbia scelto Sarah Dyer e il sottoscritto per raccontare una delle storie di Marvel Snapshots, soprattutto per questa. I Fantastici Quattro sono stati i miei supereroi preferiti quando ero bambino, e Marvel ha fatto un lavoro magnifico mostrando come gli straordinari personaggi influenzassero le persone comuni” ha affermato Dorkin. “Stiamo cercando di dare il meglio di noi stessi provando a riempire le storie con più coraggio, stupore e divertimento possibile. Così saranno godibili sia per le vecchie che le nuove generazioni.”

Dewey ha poi aggiunto: “Lavorare con Kurt, Evan e Sarah è davvero piacevole e stimolante. Sto imparando molto sulla lore di personaggi che già pensavo di conoscere. Farò del mio meglio per portare lo stesso entusiasmo nei miei disegni. Vogliamo proporre ai lettori un punto di vista differente del Marvel Comics Universe.”

Sull’uscita di Marvel Snapshots

Attesa per il prossimo marzo, la serie a fumetti Marvel Snapshots sarà composta da otto volumi totali, la cui pubblicazione è bimensile. Ognuno di essi presenterà una cover inedita di Alex Ross.