Mary Elizabeth Winstead aperta a un sequel di Scott Pilgrim vs the World

Molte cose sono cambiate riguardo il cast dall’uscita nel 2010 del film di Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. the world, inclusa Mary Elizabeth Winstead, ormai star di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Innanzitutto, la batterista dei Sex Bomb-Omb Kim (Allison Pill) è impegnata ad esplorare l’universo in Star Trek: Picard. Lucas Lee (Chris Evans), uno degli Ex di Ramona e Natalie “Envy” Adams (Brie Larson) sono ufficialmente diventati degli Avengers nell’MCU. Ma durante la promozione di Birds of Prey, l’attrice che nel nuovo film targato DC interpreta Cacciatrice, è stata intervistata Comic Book riguardo a cosa ci sarebbe voluto per fare un sequel di Scott Pilgrim.

Mary Elizabeth Winstead e un sequel tardivo (che ora va di moda)

Scopriamo così che Winstead vorrebbe fare un sequel che si svolge un decennio dopo il primo Scott Pilgrim. Un po’ come i film di Zombieland usciti il primo nel 2009 e il sequel Double Tap nel 2019.

“Sai, penso che sarebbe così bello. Sarei così curiosa di sapere cosa è successo a questi personaggi nei loro 30 anni” ha detto Mary Elizabeth Winstead “penso che sarebbe davvero interessante. Abbiamo sempre parlato di un sequel quando lo stavamo facendo, ma abbiamo sempre immaginato che sarebbe stato un anno dopo. Che fine hanno fatto? io penso che sia molto più affascinante sapere dove sono finiti 10 anni dopo”.

Ultimamente la produzione di sequel di film usciti molti anni addietro, sembra essere una tendenza costante nel mondo cinematografico, basti pensare a Top Gun: Maverick rilasciato 34 anni dopo l’originale.

Altro esempio lampante sono i film di Kevin Smith: Clerks 2 è uscito 12 anni dopo il primo. Il reboot di Jay e Silent Bob è uscito 18 anni dopo Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!. Anche Ghostbusters Legacy è il terzo film della sua serie dopo Ghostbusters II del 1989… Insomma, la sete di nostalgia tra i fan è insaziabile.

Per tornare a Scott Pilgrim vs. the world, se il budget può permettersi di mantenere un cast che ora è diventato letteralmente stellare, ai fan non dispiacerebbe affatto aggiungere alla lista dei sequel da vedere anche quello tanto desiderato da Mary Elizabeth Winstead.