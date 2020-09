È giunta l’ora di Mask’d

Dopo un’attesa che è sembrata interminabile per gli appassionati, finalmente è ora di scoprire Mask’d- The Divine Children. A partire da domani 23 settembre l’attesissimo nuovo lavoro di Fiore Manni, Michele Monteleone e Ilaria Catalani sarà disponibile in fumetteria e libreria. Un progetto articolato, che gli appassionati non vedono l’ora di conoscere e che potranno approfondire questo week-end in occasione degli Star Days.

Mask’d – The Divine Children arriva finalmente in libreria

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del libro, che porterà i lettori al centro di una affascinante avventura tra maschere antiche, giovani dalle abilità straordinario e un complotto da sventare per proteggere la Terra:

Nell’antichità, gli Dei comunicavano con gli uomini attraverso delle maschere che racchiudevano parte del loro potere divino. Quando voltarono le spalle alla violenza dell’umanità e si rinchiusero in un’altra dimensione, nota come il Teatro del Sogno, le maschere rimasero sulla Terra.

Per secoli questi potentissimi artefatti sono stati custoditi in segreto da cinque famiglie che ne hanno sfruttato il potere. Quando la maschera del Dio Scimmia Sun Wukong viene rubata al clan russo dei Volkov, il turbolento figlio minore della casata, Nikolaj, insegue il ladro finendo per scontrarsi con l’uomo in un minuscolo minimarket cinese.

Davanti agli occhi attoniti di Tian Chen, il figlio tredicenne del proprietario del negozio, si consuma una lotta assurda tra due sconosciuti mascherati. In breve il minimarket è devastato, ma per Tian è solamente l’inizio dell’incubo: infatti, durante la colluttazione, la maschera – dopo secoli in cui aveva rifiutato ogni proprietario – si lega indissolubilmente proprio al ragazzino cinese. Tian è timido, imbranato e assolutamente impreparato a quello che lo aspetta, ma presto si ritroverà invischiato in una vicenda decisamente più grande di lui…

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo nuovo volume in uscita per Star Comics? Avete già prenotato la vostra copia autografata?