Masters of the Universe: tutti i doppiatori della serie Netflix

Arriva un annuncio importante dalla nuova serie Netflix dedicata ai Masters of the Universe, che ci riporterà nel mondo di Eternia con nuove avventure. Il progetto, curato dal regista e sceneggiatore di Clerks Kevin Smith ha ora un cast completo di doppiatori e ci sono nomi davvero importanti tra questi. Uno su tutti? Mark Hamill che torna a doppiare un villain nei panni di Skeletor.

Mark Hamill e tutti gli altri doppiatori del Masters of the Universe di Netflix!

Non sarà solo lui a fare parte della squadra di voci che prenderanno parte allo show. Tra le figure più importanti dell’elenco troviamo l’ex-Cersei Lannister Lena Headey nei panni di Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar come Teela e lo storico doppiatore di Batman Kevin Conroy che darà la sua voce a Mer-Man.

Non mancano anche nomi importanti per lo showrunner Kevin Smith. Nel cast infatti troviamo il suo amico di sempre (e frequente collaboratore) Jason Mewes come Stinkor e la figlia Harley Quinn che doppierà Ileena.

Di seguito l’elenco completo dei doppiatori di Masters of the Universe: Revelation, prossimamente (ancora non c’è una data ufficiale) su Netflix.

Mark Hamill come Skeletor

Lena Headey come Evil Lyn

Chris Wood come Pincipe Adam/He-Man

Sarah Michelle Gellar come Teela

Liam Cunnicham come Man-At-Arms

Stephen Root come Cringer

Diedrich Bader come Re Randor

Griffin Newman come Orko

Tiffany Smith come Andra

Henry Rollins come Tri-Klops

Alan Oppenheimer come Moss Man

Susan Eisenberg come Sorceress

Alicia Silverstone come Regina Marlena

Justin Long come Roboto

Jason Mewes come Stinkor

Phil LaMarr come He-Ro

Tony Todd come Scare Glow

Cree Summer come Priestess

Kevin Michael Richardson come Beast Man

Kevin Conroy come Mer-Man

Harley Quinn Smith come Ileena

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere come lo show affronterà ancora una volta le avventure di He-Man e soci? Cosa vi aspettate da questo Masters of the Universe: Revelations?