Masters of the Universe: il film rimosso dal calendario Sony

Il live-action di Masters of the Universe, la cui uscita era prevista per il 5 marzo 2021, è stato rimosso dal release schedule della Sony. Al suo posto ora c’è l’adattamento cinematografico di Uncharted con Tom Holland. Per il momento il live-action non ha una nuova data d’uscita, in pratica non figura più nei piani della Sony che qualche mese fa stava pensando di vendere il progetto a Netflix. Opzione che porta a pensare ad un’altra etichetta pronta a produrlo. Da capire, quindi, se ci sarà questa eventualità oppure se lo show è definitivamente cancellato.

Un live-action di Master of the Universe fu fatto nel 1987

Master of the Universe è già stato adattato in live-action per il grande schermo nel 1987. Protagonisti Dolph Lundgren nel ruolo di He-Man e Frank Langella nella parte di Skeletor. Il franchise, nato all’inizio degli anni 80, comprende – oltre alla linea di giocattoli – serie animate, film di animazione, fumetti e videogiochi. La prima serie di personaggi ideati dalla Mattel era formata da: He-Man, Skeletor, Man-At-Arms, Beastman, Mer-Man, Teela, Stratos e Zodac. Questi personaggi iniziali furono modificati in corso d’opera.

Poco dopo il debutto della linea di giocattoli di Masters of the Universe, la DC Comics iniziò la pubblicazione di una serie di fumetti sui MOTU, apportando importanti modifiche alla storia. In questi fumetti si stabilisce l’esistenza del regno di Eternia, governato da re Randor e dalla regina Marlena. Il loro figlio, l’erede al trono, il principe Adam, diventa ora l’identità segreta di He-Man. Mentre Sorceress lo sceglie come depositario del potere di trasformarsi in He-Man, per assumere il compito di difendere Eternia. Il segreto dell’identità di He-Man è conosciuto soltanto da Sorceress, da Orco e da Man-At-Arms. I personaggi dei MOTU furono introdotti nel numero 47 della serie DC Comics Presents; nell’albo si racconta di come Skeletor trasporta Superman nel mondo di Eternia per farlo scontrare con He-Man.