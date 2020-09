Matrix 4: l’agente Johnson ritornerà nel prossimo capitolo

Un altro volto familiare dei film originali di Matrix è stato confermato per il ritorno nel prossimo capitolo. Deadline riporta che l’attore/stuntman Daniel Bernhardt tornerà nei panni dell’agente Johnson nel nuovo film, un personaggio che ha debuttato in The Matrix Reloaded del 2003. Come i fan potrebbero ricordare, Johnson è apparso per la prima volta nei minuti di apertura del sequel come uno degli Agenti desiderosi di affrontare Neo e la resistenza. Apparirà in tutto il film nel tentativo di combattere il personaggio di Reeves. A un certo punto viene assimilato alla legione di cloni dell’agente Smith, e in seguito combatte Morpheus durante la famosa sequenza dell’autostrada. Il personaggio è stato visto l’ultima volta in quel momento del sequel, mentre guidava un camion su un altro camion nel tentativo di uccidere Morpheus e The Keymaker, provocando una gigantesca esplosione.

Da capire come verrà reintrodotto il personaggio

Sebbene l’agente Johnson non sia mai stato visto da quel momento in poi, si può solo presumere che a un certo punto sia stato distrutto o assorbito dall’agente Smith. La sequenza di combattimento finale in The Matrix Revolutions mostra che The Matrix è popolato esclusivamente da cloni dell’Agente Smith. Il modo in cui l’agente Johnson tornerà per il film rimane un mistero.

Oltre a Bernhardt nei panni dell’agente Johnson, le star Keanu Reeves e Carrie Ann Moss stanno tornando ai loro ruoli di Neo e Trinity. Mentre Jada Pinkett Smith vestirà i panni di Niobe e Lambert Wilson in quelli di The Merovingian. Purtroppo non tutti torneranno con Hugo Weaving che in precedenza aveva rivelato che non sarebbe tornato come agente Smith. L’assenza di Weaving rende l’aggiunta di Bernhardt ancora più confusa. Il film vedrà anche i registi di John Wick Chad Stahelski e David Leitch tornare nel franchise.