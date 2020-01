Matrix 4: Max Riemelt di Sense 8 entra nel cast

L’attore tedesco Max Riemelt ha svelato ufficialmente di essersi unito al cast di Matrix 4, tornando in questo modo a lavorare con Lana Wachowski, co-autrice della serie Sense8. L’attore ha confermato la sua presenza attraverso un post sul suo account Instagram.

Nel cast di Matrix 4 anche Max Riemelt

Al momento il cast di Matrix 4 vede la presenza di Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff e i ritorni di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Notizia recente è invece quella che vuole Jada Pinkett Smith in trattative per tornare a vestire i panni di Niobe. La produzione di Matrix 4 comincerà nelle prossime settimane. La sceneggiatura è stata scritta da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla trama.

Ritornando all’ultimo inserimento nel cast, Max Riemelt, ricordiamo che ha interpretato Wolfgang Bogdanow in Sense8, uno scassinatore berlinese. L’ottimo lavoro in Sense8 ha convinto Wachowski nel puntare su di lui in una produzione a grosso budget. Matrix 4 sarà distribuito nelle sale il 21 maggio del 2021. A fornire una data ufficiale ci ha pensato la casa di produzione statunitense Warner Bros lo scorso dicembre.

Ricordiamo che il primo Matrix è un film di fantascienza del 1999 scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski. Lo show, che ha vinto numerosi premi, tra cui 4 Oscar, ha avuto un forte impatto culturale e vi sono state numerose opere che vi fanno riferimento. Nel 2012 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il titolo deriva dal termine latino matrix (generatrice/matrice), che a sua volta ha dato origine al vocabolo inglese matrix, ovvero “matrice di numeri”.