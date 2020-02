The Matrix 4: Neo e Trinity di nuovo insieme in un video dal set

Sono ormai partite da qualche giorno le riprese di The Matrix 4 e i primi video dal set ci mostrano già Neo e Trinity. I due storici protagonisti della saga infatti saranno presenti anche in questo nuovo, attesissimo capitolo. Una pellicola che arriverà a più di 15 anni di distanza dal debutto nelle sale del terzo (e finora ultimo) episodio Matrix Revolutions. E le prime immagini che trapelano sono davvero interessanti…

Neo e Trinity in moto nei video dal set di The Matrix 4

Una delle prime riprese viste nelle ultime ore si svolge direttamente in strada e vede i due protagonisti storici Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tornare nei propri ruoli iconici. Il primo, come abbiamo già visto nelle foto trapelate qualche giorno fa, mostra un look leggermente differente da quello del classico Neo, ma in linea con le ultime apparizioni pubbliche del suo attore, con capelli lunghi e barba incolta. Sarà interessante scoprire come questo tratto verrà incluso nella pellicola.

La coppia si trova a bordo di una motocicletta, in compagnia della troupe che li riprende. Apparentemente la scena in questione è piuttosto tranquilla, ma trattandosi di The Matrix 4 è facile che Neo e Trinity presto si troveranno a sfrecciare su quelle due ruote in una sequenza mozzafiato.

Mozzafiato come è l’altra sequenza che (apparentemente) coinvolgerà il duo. Nel filmato emerso pochi giorni fa, vediamo due stuntman, presumibilmente le controfigure di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss lanciarsi da un palazzo, per poi rimanere sospesi a mezz’aria. Il tutto tramite l’uso dei classici cavi, che ovviamente spariranno nella versione finale. Negli ultimi istanti li vediamo risalire, quasi spiccando il volo verso il cielo. Chissà cosa può significare per il film…

Vi ricordiamo che The Matrix 4 arriverà nelle sale americane il 21 maggio 2021, con la regia della sola Lana Wachowski. Nel cast, oltre a Keanu reeves e Carrie-Anne Moss, anche Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II e Jonathan Groff.