Matrix 4: lo script ha convinto Keanu Reeves ad accettare il ruolo

La star di John Wick ha elogiato la "bellissima" sceneggiatura indicandola come motivo principale per il ritorno

Uno dei film attualmente in lavorazione è The Matrix 4, che torna con le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Proprio loro stanno ora facendo luce su ciò che la gente può aspettarsi dal sequel. In effetti, con l’uscita di The Matrix Revolutions nel 2003, la maggior parte ha ipotizzato che il franchise di The Matrix fosse completo. Lana e Lily Wachowski hanno creato un innovativo pezzo di cinema d’azione fantascientifico con il film originale del 1999. A questo sono seguiti due sequel, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, pubblicati a distanza di sei mesi, che portarono a termine la storia di Neo, Trinità e Morfeo.

Quando Warner Bros. ha annunciato che Lana Wachowski stava tornando per dirigere un nuovo quarto film di Matrix, è stato grande lo stupore dei fan. Quest’ultimi hanno gioito anche per il ritorno di Reeves e Moss nello show. Wachowski ha co-scritto la sceneggiatura con Aleksandar Hemon e David Mitchell, e pare che – nonostante il fatto che Neo sia morto in Revolutions – sia stato il ritorno di Wachowski a convincere Reeves.

Keanu Reeves spiega il motivo del suo ritorno

Parlando con Empire, la star di John Wick ha elogiato la “bellissima” sceneggiatura, indicandola come motivo principale del suo ritorno. “Lana Wachowski ha scritto una bella sceneggiatura e una storia meravigliosa che sono state in grado di coinvolgermi” ha dichiarato Reeves. L’attore ha inoltre aggiunto: “Questo è stato l’unico motivo che mi ha spinto ad accettare. Lavorare nuovamente con lei è semplicemente fantastico. È stato davvero speciale, e credo la storia abbia delle cose importanti da dire, e dalle quali possiamo trarre ispirazione”.

La produzione di The Matrix 4 è stata tra le ultime a fermarsi per il coronavirus. Le telecamere sono rimaste accese solo per alcune settimane prima che arrivasse ufficialmente lo stop, ma lo studio spera ora di ripartire in estate per le riprese. Variety riferisce che il cast del film ha firmato “un’estensione di otto settimane” che li tengono in attesa fino al 6 luglio, giorno in cui studio riprenderebbe dunque la produzione. Non è comunque ancora chiaro se il film verrà riavviato in quel momento o forse anche prima.