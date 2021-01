Matt Damon sarà in Thor: Love and Thunder?

Matt Damon è apparentemente pronto a tornare nel MCU con Thor: Love And Thunder dopo aver fatto un cameo tre anni fa in Thor: Ragnarok. L’attore è recentemente atterrato in Australia, dove è in quarantena prima di iniziare le riprese. Non è chiaro in questa fase se l’attore tornerà per un cameo o per un ruolo più importante. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha confermato il casting: “La superstar di Hollywood Matt Damon che si unisce al nostro territori per girare un film così importante nel NSW è una grande vittoria che crea migliaia di posti di lavoro per la gente del posto”, ha detto.

Anche i media locali segnalano la presenza dell’attore

Matt Damon è citato dai media locali secondo cui l’attore si sarebbe stabilito in Australia per “i prossimi mesi”. “Vorrei ringraziare l’enorme sostegno fornito dal governo del NSW e dal governo australiano, senza i quali questo non sarebbe stato possibile“, ha dichiarato. In Thor: Ragnarok, Matt Damon ha interpretato un attore asgardiano che interpreta Loki in una commedia sul suo “nobile sacrificio”. Gli arrivi di celebrità in Australia sono stati un argomento scottante negli ultimi giorni dopo una controversia sul fatto che i migliori giocatori di tennis sono stati ammessi nel paese per gli Australian Open mentre molti australiani rimangono bloccati all’estero e non possono tornare.

L’avvocato di Matt Damon ha osservato sull’argomento che: “Ogni aspetto del trasferimento e della quarantena della famiglia Damon è stato organizzato e finanziato privatamente”. Per poi aggiungere: “Il loro ingresso non avrà alcun impatto o ridurrà il numero di spazi per gli australiani all’estero in attesa di tornare a casa né di creare qualsiasi onere per il contribuente australiano”.

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, il quarto film della saga di Thor, sarà interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman. Oltre a Christian Bale, Chris Pratt, Tessa Thompson e Jaimie Alexander. Waititi doppierà il personaggio Korg. Sembra che anche Matt Damon è pronto ad entrare nel cast di Thor: Love and Thunder. L’uscita del film è stata recentemente spostata al 6 maggio 2022.