Matt Groening parla dei recast vocali dei Simpson

Il creatore dei Simpson, Matt Groening, ha rotto il silenzio sulla questione degli attori bianchi che interpretano personaggi di colore nella serie. L’amato fumettista ha spiegato il suo punto di vista alla BBC, dichiarando: “I tempi cambiano, ma in realtà non ho avuto problemi con il modo in cui lo stavamo facendo. Tutti i nostri attori interpretano dozzine di personaggi; non è mai stato progettato per escludere nessuno”. Inoltre Matt Groening ha aggiunto: “Stiamo cercando di fare di meglio. Intolleranza e razzismo sono ancora un problema incredibile, e ed è bello vedere che stiamo optando per una maggiore equità e rappresentatività”.

Harry Shearer non è più la voce di Dr. Hibbert

Circa una settimana fa è stato deciso che Harry Shearer non doppierà più la voce del Dr. Hibbert nell’edizione americana de I Simpson. Lo studio 20th Television ha confermato la notizia attraverso il portale The Wrap: “L’episodio di ieri sera, Diary Queen, è stato l’ultimo in cui Harry Shearer ha doppiato il Dr. Hibbert. L’episodio di domenica prossima, Wad Goals, vedrà Kevin Michael Richardson doppiare il Dr. Hibbert – sarà la sua voce d’ora in avanti”.

Kevin Michael Richardson farà quindi il suo debutto nei panni del Dr. Hibbert nell’episodio del 28 febbraio “Wad Goals”. Shearer aveva doppiato il Dr. Hibbert fin dagli albori de I Simpson all’inizio degli anni ’90 e per ora non ha voluto commentare la notizia. Hibbert è il medico generico ufficiale di Springfield, nonché medico di fiducia della famiglia Simpson. In realtà sembra essere specializzato in varie branche della medicina, come chirurgia, pediatria e geriatria.

Il team dei The Simpsons ha fatto passi da gigante negli ultimi tempi per diversificare il suo cast vocale. Hank Azaria si è dimesso dal ruolo di Apu, l’amato proprietario di un minimarket di Springfield, così come il collega di Homer Carl Carlson, che ora è doppiato da Alex Désert. Nel frattempo, Tress MacNeille ha ceduto il ruolo di Kumiko Albertson, la moglie di Comic Book Guy, a Jenny Yokobori. Per Matt Groening, creatore de I Simpson, questa è la strada giusta.