Matt Reeves vuole un Batman nuovo

Nel prossimo futuro arriverà al cinema un progetto tutto nuovo legato a Batman. Si tratta di un ulteriore rivisitazione del personaggio, con il passaggio di testimone da Ben Affleck a Robert Pattinson. Un cambio che non è solo di volto ovviamente, ma che ci porterà in una storia differente. A dirigere tutto sarà Matt Reeves, che promette un approccio che si differenzi dal suo predecessore immediato (e da molti degli altri film).

Il Batman di Matt Reeves sarà nuovo, agli inizi carriera

In una recente intervista il regista ha parlato proprio dei suoi progetti sul Cavaliere Oscuro, riflettendo sul passato cinematografico dell’eroe. Il suo desiderio di proporre un Batman nuovo parte proprio da questo: voler creare qualcosa che sia diverso da quelli già visti al cinema. Di seguito trovate la sua dichiarazione completa:

“Ho pensato: ‘Beh, ci sono stati dei film di Batman incredibili’ e non voglio fare parte di una lunga lista di film di Batman dove il mio è solo un’altra aggiunta. Credo siano stati davvero caratteristici. I migliori sono stati incredibili. Ciò che ha fatto Nolan era incredibile. Ciò che ha fatto Tim Burton era davvero particolare.[…]

Ho sentito che quello che voglio fare è avere una versione di questo personaggio di Batman in cui non è ancora formato a pieno. Una in cui c’è qualcosa da dire in questo contesto, parlando di chi sarebbe questo tipo al giorno d’oggi e tenerlo con i piedi a terra concentrandoci sul dolore. Perché alla fine, questo tizio fa tutto ciò per venire a patti con il trauma del suo passato“.

Reeves ha parlato anche di uno dei film più amati legati a Batman, ovvero il secondo della trilogia di Christopher Nolan. Ecco la sua opinione:

“Il cavaliere oscuro è così incredibile e credo che la performance di Heath Ledger e la loro idea di Joker in quel film sia indelebile. E la battaglia che ha affrontato, sai con Batman/Bruce è incredibile. Però la cosa che più ti colpisce è quell’idea, quella di Joker. Il film è tanto incentrato su quanto sia orribile guardare dentro l’abisso, l’idea di quel livello di nichilismo. L’intero concetto che non ci sia nulla che tu possa fare perché anche distruggendolo faresti solo il suo obiettivo. Era una nozione terrificante che parla a un aspetto della natura umana ed era molto profondo”.