Matthew McConaughey voleva interpretare Hulk: “La Marvel mi disse no”...

Le storie di casting Marvel alternative sono tra le nostre preferite. Basti pensare che Tom Cruise ha quasi interpretato il ruolo di Tony Stark prima che andasse a Robert Downey Jr., e John Krasinski ha fatto pressioni per la parte di Capitan America che è andata poi a Chris Evans. C’è però un’altra storia che merita di essere raccontata. Matthew McConaughey ha ultimamente fatto il giro della stampa per promuovere la sua autobiografia “Greelights” e nel podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz ha ammesso di aver inseguito il ruolo dell’Incredibile Hulk per la Marvel. Ruolo che gli è stato però negato.

La rivelazione di Matthew McConaughey

Il discorso si è spostato sullo show televisivo di Hulk degli anni ’70, di cui Matthew McConaughey era un grande fan. Inaspettatamente, l’attore ha fatto sapere di aver chiesto alla Marvel di poter interpretare Bruce Banner e il suo alter ego arrabbiato. “Non sta scherzando?” ha chiesto allora Horowitz, al quale McConaughey ha risposto: “Hanno detto: “No, grazie”.

La cosa divertente è che il nome di McConaughey è stato associato ad altri ruoli Marvel, anche se non sappiamo con certezza se fossero speculazioni o se il vincitore dell’Oscar fosse tra le opzioni per queste parti. Quello a cui è stato spesso associato è Adam Warlock, un personaggio che è stato accennato a metà dei titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2. La conversazione di Josh Horowitz con Matthew McConaughey su Hulk non ha tuttavia toccato il periodo in cui è accaduto tutto. Se dovessimo indovinare, potrebbe essere capitato dopo che Ed Norton ha lasciato il ruolo dopo L’incredibile Hulk, il secondo film del Marvel Cinematic Universe.