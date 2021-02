McDonald’s lancia in Svezia il McPlant, panino di carne vegetale...

Il nuovo hamburger vegetale di McDonald, annunciato dalla società a novembre, ha debuttato come prova in Danimarca e Svezia, secondo Bloomberg. Soprannominato McPlant, l’hamburger presenta un tortino a base di proteine ​​di piselli e riso, sviluppato in collaborazione con Beyond Meat. Le prove sono iniziate a gennaio e dureranno fino al 15 marzo in Svezia e al 12 aprile in Danimarca. Il successo scandinavo di McPlant sarà valutato prima di essere potenzialmente esteso ad altri mercati. Il tortino è cucinato sulla stessa griglia degli hamburger di manzo, quindi non è tecnicamente vegano. Tuttavia, un comunicato stampa di McDonald’s Sweden propone il McPlant come l’ultima opzione per i “flessitari”, persone che sono vagamente vegetariane ma mangiano ancora un po’ di carne.

Anche altri grandi marchi si sono dilettati con i prodotti di Beyond Meat

McDonald’s e Beyond hanno collaborato in precedenza con il “P.L.T.” in Canada, ma non è chiaro se la partnership con McPlant continuerà dopo queste prime prove. “Mentre McDonald’s fornirà le polpette McPlant per i test tramite Beyond Meat, non ha specificato i fornitori per i futuri roll-out”, afferma Bloomberg. Il McPlant è l’ultimo di una tendenza delle aziende di fast food che si dedicano a carni simulate. Negli ultimi anni, Burger King, Dunkin’, Starbucks, KFC e altri si sono dilettati con i prodotti di Beyond Meat o del suo concorrente Impossible Foods.

La McDonald’s Corporation è una catena di ristoranti di fast food di origine statunitense. Fino al 2018 è stata la maggior catena di fast food al mondo per numero di punti vendita, quando è stata superata da Subway. La sede è a Chicago dall’inizio del 2018, mentre in precedenza era a Oak Brook, un sobborgo della città, nello Stato dell’Illinois. Gestisce le proprie filiali direttamente o indirettamente tramite franchising. I ristoranti McDonald’s sono diffusi in tutto il mondo e sono diventati uno dei simboli più riconoscibili della cosiddetta globalizzazione.