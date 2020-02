McDonald’s lancia un set di candele al profumo di hamburger

McDonald’s ha deciso di mettere in commercio una serie di candele profumate molto originali, aromatizzate con i prodotti usati per la preparazione dei loro hamburger.

McDonald’s, anche il colosso degli hamburger segue l’onda delle candele profumate

Anche McDonald ’s ha deciso di entrare nel mondo delle candele profumate. Immagina di essere a casa, seduto sulla tua poltrona preferita, desideroso di profumare la stanza con un’aroma piacevole e familiare… cosa usare? Lavanda? Cannella? Vaniglia? Bah, sono così banali! Per fortuna ci ha pensato McDonad’s; il colosso dell’hamburger è entrato nel mercato delle candele profumate attraverso i loro shop Quarter Pounder Fan Club, dove è già possibile preordinare un set di sei candele profumate. Le profumazioni del set di candele, rispecchiano il profumo degli ingredienti del McRoyal Deluxe (famoso in America con il nome, appunto, di Quarter Pounder); infatti l’aroma delle sei candele sono: Panino con semi di sesamo, ketchup, sottaceto, formaggio, cipolla e il 100% di manzo fresco. La descrizione ufficiale per il set di candele dice “accendile insieme per la massima prelibatezza”; se accese tutte insieme dunque, potrete profumare una qualsiasi stanza all’aroma dello storico panino.

Come Thanos dopo essere riuscito a combinare insieme le sei gemme dell’infinito, e aver fatto fuori metà della popolazione mondiale, anche tu puoi combinare le sei candele profumate per respingere o deliziare metà delle persone nel tuo salotto. A differenza delle gemme dell’infinito però, le candele di McDonald’s possono essere acquistate da chiunque abbia una morbosa curiosità o un interesse per il profumo di hamburger (sempre e puntualmente molto sottovalutato e troppo poco considerato come profumo per l’ambiente).

Potremmo dire che è giunta l’ora di una nuova rivoluzione del profumo, in cui anche i profumi di origine alimentare (oltre a quelli fruttati e/o dolci) possono avere il loro posto all’interno della lunga lista dei profumi adatti ad aromatizzare una stanza.