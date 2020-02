MCU: l’attore di Bucky posta un foto in riferimento al White Wolf

Sebastian Stan ha condiviso online una nuova foto che ha stuzzicato la curiosità dei fan della Marvel. Lo scatto mostra la scritta White Wolf, nome in codice usato proprio da Bucky Barnes. I fan si sono chiesti perché il nome White Wolf dovrebbe apparire in versione graffito. Le ipotesi portano ad un riferimento a Wakanda ma potrebbe trattarsi anche di scritta apparsa in altri posti, cosa comunque da chiarire.

Logicamente le teorie sono tante come quella secondo la quale White Wolf sia il nome da “supereroe” di Bucky o che le scritte siano un chiaro segnale con cui degli agenti di Wakanda fanno richiesta di avere un contatto con loro.

The Falcon and the Winter Soldier: tutti i dettagli della serie

In attesa di scoprirne di più, ricordiamo che The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame. Al loro fianco ritroveremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl). La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, Mentre la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.

The Falcon and the Winter Soldier è una serie televisiva statunitense sviluppata da Malcolm Spellman per Disney+ e basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, Sam Wilson e Bucky Barnes. The Falcon and the Winter Soldier debutterà alla fine del 2020 su Disney+ e consisterà in sei episodi che verranno pubblicati settimanalmente piuttosto che tutti in una volta. Deadline Hollywood ha riferito che la serie debutterà nell’agosto 2020. Ritornando a Sebastian Stan è un attore rumeno naturalizzato statunitense, conosciuto principalmente per l’interpretazione del ruolo di Bucky Barnes nella trilogia di Captain America. E di Carter Baizen nella serie televisiva Gossip Girl.