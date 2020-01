Meghan Markle ha firmato un accordo con Disney

Meghan Markle farà ritorno nello show business grazie a un nuovo accordo con la Disney. Stando a quanto riportato dal Times, il contratto firmato dall’attuale Duchessa di Sussex riguarderebbe il doppiaggio in alcuni prodotti multimediali.

L’accordo tra Meghan Markle e Disney sarebbe stato raggiunto dopo una donazione da parte dello studio d’animazione a Elephants Without Borders. Questa organizzazione si occupa della lotta contro il bracconaggio.

Meghan Markle, nata a Los Angeles nel 1981, prima di entrare a far parte della Famiglia Reale d’Inghilterra ha preso parte a film e serie televisive varie. È celebre per aver recitato nei panni di Rachel Zane nelle prime sette stagioni di Suits.

Ha partecipato anche a Castle, CSI: Miami, CSI: NY, The League, Fringe, Without a Trace, e a General Hospital. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, Markle ha recitato in Sballati d’amore – A Lot Like Love (2005), Remember Me (2010), In viaggio con una rock star (2010), Come ammazzare il capo… e vivere felici (2011), Dysfunctional Friends 2012), Random Encounters (2013) e infine in Anti-Social (2015).

Il comunicato ufficiale dei Duchi di Sussex

Lei e il Principe Harry hanno rilasciato un comunicato ufficiale circa la loro decisione di allontanarsi dalla famiglia reale rinunciando al ruolo di senior member.

“Il Duca e la Duchessa di Sussex sono molto orgogliosi del loro lavoro e si impegnano a continuare a fare beneficenza. Apprezzano inoltre la capacità di guadagnare un reddito professionale. Per questo motivo hanno scelto di restare membri della famiglia reale, decidendo però di diventare indipendenti dal punto di vista finanziario. Ritengono infatti di poter continuare a svolgere i propri ruoli per Sua Maestà la Regina, pur avendo autonomia e la possibilità di lavorare.”

Ricordiamo che il Principe Harry, nato nel 1984, è sesto nella linea di successione al trono del Regno Unito, occupato negli ultimi 67 anni da sua nonna Regina Elisabetta II, classe 1926.