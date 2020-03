Pronto al via il canale Sky dedicato ai Men In Black

L’organizzazione dei Men In Black sta per prendere il controllo della piattaforma di Sky. O meglio, di una parte di essa, nello specifico quella legata al cinema. A partire da domani infatti farà il proprio debutto un canale dedicato alla saga cinematografica degli uomini in nero, iniziata 23 anni fa con il grande successo della prima pellicola che ha dato vita al mito degli agenti J e K. Pronti a riscoprire la loro storia (e non solo)?

Men In Black, dal 27 marzo su Sky Cinema

Le porte del nuovo canale si apriranno domani 27 marzo, con una prima serata che vede al centro proprio l’iconico primo film del 1997 con il debutto sul campo dell’agente J. Tutti davanti alla televisione alle 21.15 per non perdersi questo piccolo grande cult che ha contribuito a lanciare la carriera cinematografica di Will Smith.

Lungo il week-end l’avventura prosegue, con il resto della trilogia. Allo stesso orario del sabato infatti toccherà a MIIB – Men In Black II che riporta in scena la coppia, che concluderà ufficialmente le proprie avventure nel terzo film in onda domenica. L’ultimo capitolo riporta l’agente J nel passato, per essere precisi nel 1969 dove incontrerà un giovane agente K (interpretato da Josh Brolin) all’inizio della propria carriera nell’organizzazione.

Tutto questo preparerà il terreno alla prima TV di Men In Black: International, sequel uscito nel 2019, che si terrà lunedì 30 marzo alle 21.15. Il film sposta l’attenzione su una coppia di agenti completamente nuova, ovvero M e H, interpretati rispettivamente da Tessa Thompson e Chris Hemsworth. Nuove avventure in giro per il mondo, sempre a caccia di complotti alieni da sventare, sotto la guida di Liam Neeson a capo della divisione inglese dell’agenzia.

I vari film saranno disponibili non solo sul canale Sky Cinema Men In Black, ma anche nella sezione on demand e sulla piattaforma di streaming NOW TV.