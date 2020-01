Mercy: tutte le variant cover di Image Comics

L’editore Image Comics ha svelato le variant cover del primo albo della versione americana della miniserie a fumetti Mercy, scritta e illustrata dall’autrice italiana Mirka Andolfo, classe 1989, celebre per Sacro/Profano e Contronatura. Gli autori finora annunciati sono Humberto Ramos, Artgerm, Enrico Marini e Marco B. Bucci.

Eccole qui:



Mercy: la sinossi

La quiete del borgo minerario di Woodsburgh viene rotta da una serie di brutali omicidi. Con il centro abitato in completo subbuglio, l’arrivo della prima neve scandisce la comparsa di una misteriosa donna in nero. Il suo nome è Lady Hellaine, o almeno è così che si fa chiamare. Chi è? Quali sono i suoi piani segreti?

Dopo il successo di Contronatura, Andolfo torna tra gli scaffali delle fumetterie statunitensi per parlare di sovrannaturale, dannazione e redenzione, in un’opera perfetta per ogni fan di Penny Dreadful, Crimson Peak, Carnival Row e Dark Shadows.

L’autrice ha rivelato: “Sono davvero eccitata per la pubblicazione di Mercy negli Stati Uniti. Come succede per ogni storia che scrivo e disegno, anche Mercy contiene molto di me. Spero che i lettori americani possano apprezzarla come hanno fatto con Unnatural!”

Inoltre, ecco alcune tavole del primo numero della serie in anteprima:



Annunciata lo scorso luglio in occasione del Comic-Con di San Diego, la miniserie a fumetti Mercy di Mirka Andolfo sarà composta da sei albi totali. Il primo volume debutterà negli Stati Uniti a marzo in tutti i comic book shop così come in versione digitale su Image Comics iOS app, Amazon Kindle, Apple Books, comiXology e Google Play. In Italia, la serie è pubblicata dall’editore Panini Comics in tre volumi. Il primo ha debuttato in occasione del Lucca Comics and Games 2019.