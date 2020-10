Michael B. Jordan potrebbe dirigere Creed III

Michael B.Jordan, attore noto per aver interpretato Killmonger in Black Panther, sta producendo un film su Static Shock per la DC Comics. Sembra però che questa non sia l’unica sua attuale aspirazione. In un recente articolo su MGM e il franchise di James Bond, Deadline riporta che la compagnia sta lavorando a un altro film di Creed e Michael B.Jordan sta considerando la possibilità di dirigerlo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul terzo capitolo della serie spin-off di Rocky, ma questo potrebbe segnare il debutto alla regia di Jordan. L’attore deve ancora commentare la notizia. Tuttavia, nel libro A Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood, Irwin Wrinkler, produttore di Rocky di lunga data, ha rivelato di aver offerto a Jordan l’opportunità sia di dirigere che di recitare in Creed III.

Difficile rivedere Sylvester Stallone nel terzo capitolo

Mentre Creed III probabilmente vedrà il ritorno di Jordan nei panni di Adonis “Donnie” Johnson Creed, è improbabile che Sylvester Stallone apparirà nel film. All’inizio di quest’anno, il leggendario attore ha rivelato che non si aspetta di fare un’apparizione. “Beh, io credo nel film Creed, è possibile, sì”, ha rivelato Stallone quando gli è stato chiesto se abbiamo visto per l’ultima volta Rocky. “Ma non dico mai di no a Rocky, perché ho un paio di idee.”

In Creed (2015), diretto da Ryan Coogler di Black Panther, Rocky malato di cancro fa da mentore al personaggio di Jordan, figlio del nemico diventato amico Apollo (originariamente interpretato da Carl Weathers). Nel suo sequel del 2018, Creed II, Steven Caple Jr. ha assunto il ruolo di regista. Il film ha visto Rocky guidare Donnie in una lotta contro Viktor Drago (Florian Munteanu), il figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren) che ha ucciso suo padre durante gli eventi di Rocky IV. Al momento, non è chiaro come sarà la trama di Creed III.