Michael B. Jordan, discorso per Black Lives Matter e appello a Hollywood

L’attore Michael B.Jordan ha espresso il suo sostegno al movimento Black Lives Matter, chiedendo al contempo a Hollywood di investire veramente nella diversità. Su Twitter si è diffuso in poco tempo un video dell’attore intento a parlare ad una manifestazione di Los Angeles sabato. Jordan ha condannato non solo la brutalità della polizia ma l’ineguaglianza razziale nell’intrattenimento americano. “Nel 2020 vi siete impegnati a raggiungere la parità di genere raggiungendo quota 50/50. Dove è il vostro impegno nei confronti dell’assunzione delle persone di colore?” ha detto Jordan alla folla.

Actor Michael B Jordan speaks to protestors “Where is the challenge to commit to Black hiring? Black content lead by Black executives, Black consultants.”

L’attore ha interpretato un afroamericano ucciso dalla polizia

Michael B. Jordan ha poi spiegato meglio il suo concetto: “Un grande agente non deve essere un grande organizzatore, ma può sempre adoperarsi per maturare delle relazioni tra chi organizza. Quello che stiamo facendo oggi farà sentire il nostro valore e le nostre voci”. Parole forti: “Dobbiamo mantenere questi problemi evidenti. Non possiamo essere compiacenti. Non possiamo lasciarci sfuggire il momento, dobbiamo continuare a mettere i piedi sui loro colli”. L’attore nel 2013, nel film Fruitvale Station, ha interpretato il ruolo di un afroamericano ucciso dalla polizia.

Anche la star del sequel di Star Wars John Boyega è salito di recente alla ribalta dopo aver parlato durante una protesta di Black Lives Matter a Londra. Durante il discorso, l’attore ha detto: “Vi parlo dal profondo del mio cuore. Guardate, non so se avrò ancora una carriera dopo questo, ma v********o“. Ciò ha portato un grande sostegno da parte di molti colleghi, compresi i registi Rian Johnson e JJ Abrams. Ora Boyega ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto utilizzando un post sui social. “Voglio ringraziare tutti voi per l’amore e il sostegno che mi avete dato, anche se non ho fatto tutto ciò per avere degli elogi”. Per poi sottolineare come: “Questo è un tempo intenso per la nostra comunità, e la cosa più importante è quella di mantenere lo slancio e non perdere di vista quanto sia fondamentale l’idea di perseguire soluzioni e impegni a lungo termine, per il bene della nostra generazione e della prossima”.