Michael B. Jordan è pronto a tornare nel MCU: “Sono una famiglia”

La star di Black Panther Michael B.Jordan afferma che ‘Wakanda è per sempre’. L’attore di Killmonger accetterebbe l’opportunità di riunirsi alla sua famiglia Marvel in Black Panther II. Dopo aver sfidato il suo cugino appena incoronato T’Challa (Chadwick Boseman) per il trono di Wakanda in Black Panther, il re Killmonger rifiuta le cure per una grave ferita e muore citando i suoi antenati che “sapevano che la morte era meglio della schiavitù”. Queste le parole di Michael B.Jordan: “Non posso dire molto di quello, onestamente. Con l’anno che abbiamo avuto e la perdita di un caro amico, stavano cercando di capire cosa dovevano fare e cosa era meglio per il franchise”. Arriva dunque la grande apertura: “Ma sono una famiglia, quindi se mai avessi l’opportunità di tornare in quel franchise, lo farei”.

Kevin Feige esclude di riformulare l’attore scomparso

Il 43enne Chadwick Boseman, protagonista e cugino di Michael B.Jordan in Black Panther, è morto ad agosto dopo una battaglia privata di quattro anni contro il cancro al colon. Dopo aver debuttato nei panni della feroce Pantera Nera in Captain America: Civil War, Boseman ha collaborato con Coogler per il film solista di T’Challa. Questo prima di unirsi ai più potenti eroi della Terra in battaglia in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. A dicembre, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che la Marvel non avrebbe riformulato Boseman come T’Challa perché il ritratto dell’attore scomparso “è iconico e trascende qualsiasi iterazione del personaggio in qualsiasi altro mezzo del passato della Marvel”. “È per questo motivo che non riformuleremo il personaggio”, ha detto Feige all’epoca. “Tuttavia, per onorare l’eredità che Chad ci ha aiutato a costruire, vogliamo continuare a esplorare il mondo di Wakanda e tutti i personaggi ricchi e vari introdotti nel primo film”.

La scorsa settimana, Coogler’s Proximity Media ha annunciato un accordo televisivo esclusivo di cinque anni con Disney per raccontare altre storie nell’MCU. Coogler supervisionerà una serie spin-off di Black Panther su Disney+ che esplora il Regno di Wakanda, e il regista lavorerà a stretto contatto con Feige, Louis D’Esposito e Victoria Alonso “su alcuni programmi [MCU] per Disney +”.

I dettagli della trama per il sequel del film rimangono nascosti. Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, Martin Freeman e Angela Bassett riprenderanno i loro ruoli nel sequel scritto e diretto da Coogler. Black Panther II dovrebbe attualmente uscire nelle sale l’8 luglio 2022.