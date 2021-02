Michael B. Jordan e Amazon insieme per una serie su Muhammad Ali

In un’intervista esclusiva, l’attore/produttore Michael B.Jordan e Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, hanno annunciato che collaboreranno con Amazon Prime per una serie limitata basata sulla vita di Muhammad Ali. Intitolato provvisoriamente “The Greatest”, il progetto vede la produzione esecutiva della Jordan Outlier Society con Roc Nation di Jay-Z. In collaborazione con la Hall of Fame del pugile e della tenuta dell’attivista sociale. “È un onore incredibile e gli porto un sacco di rispetto”, ha rivelato Jordan. Per poi aggiungere: “In questo momento si chiama ‘The Greatest’ e siamo partner di Roc Nation per quanto riguarda la musica. È un progetto in cui abbiamo collaborato con la tenuta e saremo in grado di raccontare questa storia senza burocrazia”.

Le parole di Michale B. Jordan

Michael B. Jordan ha poi spiegato: “È una serie limitata che si immergerà davvero nella vita di Muhammad Ali. Non sarò troppo specifico oltre a questo, ma saremo in grado di conoscerlo in modi che non abbiamo avuto la possibilità di fare prima”. Un grande onore per l’attore, che ha poi aggiunto: “Sono davvero entusiasta di questo, in quanto appassionato di boxe, e poiché questo è il mondo in cui ho vissuto negli ultimi cinque o sei anni con il franchise “Creed”“. Infine: “Per essere in grado di onorare Muhammad Ali ed elaborare la sua eredità è qualcosa di cui sono davvero entusiasta, e so che anche Jen e Amazon lo sono”.

Con Josh Wakely (Motown Magic, Beat Bugs) scelto per scrivere la serie, Jordan dovrebbe rimanere dietro le quinte (forse un ruolo sullo schermo) con audizioni pianificate per scegliere un protagonista principale. Michael B.Jordan chiarisce: “La gente conosce Muhammad Ali dai suoi giorni di boxe, ma questa è un’opportunità per andare oltre il ring, e più dentro l’uomo”.