Michael Douglas si prepara ad Ant-Man 3

Michael Douglas ha condiviso una foto su Instagram che lo vede nei panni di Hank Pym, uno dei protagonisti del film di Ant-Man. Gesto fatto per avvisare i fan della sua preparazione in vista di Ant-Man 3. Questa la didascalia della foto: “È ora di far ricrescere il pizzetto. Hank Pym è tornato! Ant-Man and the Wasp: Quantumania in arrivo nel 2022!”. L’attore si è unito alla famiglia Marvel in Ant-Man per poi riprendere il ruolo di Hank Pym in Ant-Man and the Wasp. In seguito è apparso anche in Avengers: Endgame.

Svelato il titolo del terzo film

Il terzo film di Ant-Man si chiamerà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, come annunciato dal capo dei Marvel Studios Kevin Feige durante il livestream Disney Investors. Payton Reed, regista dei primi due film, tornerà a dirigere il sequel. Torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton si unirà al cast nei panni di Cassie Lang e Jonathan Majors interpreterà Kang the Conqueror. Non ci sono ancora notizie sulla trama, ma con il cattivo che viaggia nel tempo, Kang the Conqueror nel mix e la presenza di “Quantomania” nel titolo, probabilmente coinvolgerà di nuovo il regno quantistico e forse il viaggio nel tempo. Di seguito la locandina con il titolo di Ant-Man 3.

Probabilmente, analizzando il titolo di Ant-Man 3, tutto si collegherà con gli altri elementi quantistici in corso negli spettacoli Disney + come WandaVision e Loki. Così come la trama di Spider-Man 3 che coinvolge più universi alternativi e diverse versioni di eroi, così come il prossimo film di Doctor Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ant-Man è un film del 2015 diretto da Peyton Reed. Basato sui due omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics, Scott Lang e Hank Pym. Il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.