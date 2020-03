Michael Giacchino tornerà per Jurassic World: Dominion

In Jurassic World: Dominion arriva l’ultima aggiunta della produzione allo show. Michael Giacchino tornerà a comporre la colonna sonora del nuovo capitolo. L’annuncio è arrivato da Film Music Reporter, via Movieweb, secondo cui il compositore avrebbe già siglato l’accordo con lo studio per curare le musiche del film diretto da Colin Trevorrow. Oltre a Dominion, Giacchino metterà la sua firma anche nel’attesissimo film DC di Matt Reeves, The Batman. Altri progetti imminenti del compositore includono il film animato Extinct e l’azione/avventura Utropica. Alcuni degli altri recenti film dove Giacchino ha collaborato sono: Jojo Rabbit, Spider-Man: Far From Home, Bad Times at the El Royale e Gli Incredibili 2.

Riguardo i dettagli della trama dello show non sono ancora stati rivelati, ma come suggerisce il titolo ‘Dominion’, esplorerà le conseguenze della fuga dei Dinosauri verificatasi sul finale de Il regno distrutto. Questo nuovo scenario è stato anticipato da Battle at Big Rock, il cortometraggio ufficiale diretto da Trevorrow.

Chris Pratt parla del cast

Di recente Chris Pratt ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti sul ritorno di attori del passato nello show. Queste le sue parole: “Questo film sembra una vera e propria fine. Ci sono tutti. Torneranno praticamente tutti, forse ho rovinato la sorpresa, ma non mi importa”. Per poi aggiungere: “So che tutto il cast del primo Jurassic Park tornerà, perciò sarà esattamente come Endgame, che ha riunito tutti i personaggi Marvel”.

Le riprese di Jurassic World: Dominion si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito. Alcune indiscrezioni indicano anche Malta e Hawaii. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow, che sarà anche produttore con Steven Spielberg, e da Emily Carmichael. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi troviamo DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie. Tra i protagonisti anche Justice Smith e Daniella Pineda. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.