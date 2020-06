Michael Keaton potrebbe tornare come Batman in Flashpoint

Michael Keaton potrebbe presto tornare sul grande schermo nei panni di Batman. La notizia ha iniziato a trapelare nelle ultime ore e se confermata potrebbe essere davvero clamorosa. Non si tratterebbe però di un ulteriore reboot del personaggio, bensì di una versione alternativa del Cavaliere Oscuro, destinata a debuttare nel film dedicato a Flash. Dietro la maschera dell’eroe infatti non ci sarebbe Bruce Wayne, bensì il padre Thomas.

Michael Keaton sarà un nuovo Batman in The Flash

Il tormentato film di The Flash sarà infatti, stando alle informazioni disponibili al momento, un adattamento di Flashpoint. In questa nota storia dedicata al Velocista Scarlatto, l’eroe si trova a cambiare la linea temporale, creando una versione alternativa dei personaggi che conosciamo. In questo universo, è Bruce Wayne a morire per mano di un rapinatore e il padre Thomas si trova quindi ad assumere l’identità di Batman.

Proprio per interpretare questo ruolo sarebbe in trattative, stando a quanto inizialmente riportato da The Wrap, Michael Keaton. Si tratterebbe di una scelta di casting decisamente metacinematografica. L’attore infatti ha già vestito i panni del Pipistrello nel Batman di Tim Burton nel 1989, in una delle interpretazioni che l’hanno portato al successo. Il suo ritorno nei panni dell’eroe sarebbe decisamente interessante e coglierebbe sicuramente l’attenzione dei fan DC Comics.

A prescindere dall’andamento delle trattative, sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo per The Flash. Il debutto solista dell’eroe DC ha infatti avuto una storia decisamente travagliata. Nel corso del suo sviluppo ha dovuto attraversare diversi cambi di regista e sceneggiatori, fino alla fase attuale. Chissà che non si stia preparando un annuncio speciale per l’attesa convention virtuale DC FanDome…

E voi cosa ne pensate? Sareste pronti a rivedere Michael Keaton nei panni di Batman, sebbene in una versione differente da quella già nota? Oppure preferireste che il ruolo di Thomas Wayne andasse a un altro attore?