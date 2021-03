Michael Korvac sarà il villain in Captain Marvel 2?

Il Marvel Cinematic Universe ha in cantiere alcuni show piuttosto importanti per i prossimi anni, sia sul grande schermo che in programmi TV esclusivi Disney+. Uno dei più attesi nella prima categoria sarà Captain Marvel 2, il prossimo film da solista per Carol Danvers/Captain Marvel di Brie Larson. Il cast di supporto e la troupe del progetto stanno iniziando a prendere forma, e ora si parla di un altro personaggio che sarebbe pronto ad unirsi al cast. Secondo un nuovo rapporto di That Hashtag Show, Michael Korvac potrebbe essere il cattivo principale di Captain Marvel 2. Anche se il ruolo non è stato scelto, il film sarebbe alla ricerca di un attore nella fascia di età 20-30, con Timothy Chalamet o Michael B. Jordan elencati come potenziali prototipi.

Michael Korvac è un potente cyborg

Creato da Steve Gerber e Jim Starlin con il debutto nel Giant-Size Defenders n. 3 del 1975, Michael Korvac era un tecnico informatico mite su una Terra alternativa che fu trasformato in un potente cyborg dalla razza aliena di Badoon e divenne una pedina del Gran Maestro. Korvac si è poi incarnato nel Power Cosmic, che ha cercato di utilizzare per modellare la Terra-616 a sua immagine. Ha poi continuato a combattere più volte i Vendicatori e i Guardiani della Galassia, ed è il cattivo dell’attuale serie di Iron Man.

Sebbene Michael Korvac non sia necessariamente legato tradizionalmente a Captain Marvel nei fumetti, è sicuramente un nemico interessante da affrontare sul grande schermo. Le voci erano persino circolate prima del debutto di Captain Marvel nel 2019 secondo cui Korvac era presente nella sceneggiatura originale del film. Captain Marvel 2 sarà diretto da Nia DaCosta di Candyman, con una sceneggiatura scritta da Megan McDonnell. Quest’ultima è attualmente una scrittrice della serie Marvel Disney + WandaVision. Il film conterrà anche le apparizioni di Kamala Khan / Ms di Iman Vellani. Marvel, Monica Rambeau di Teyonah Parris e Zawe Ashton in un ruolo attualmente sconosciuto.