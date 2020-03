Michael Rooker ha rischiato di non essere Yondu

L’interpretazione di Michael Rooker nei panni di Yondu in Guardiani della Galassia è entrata nelle grazie di tutti i fan dei Marvel Studios. Emerge ora un aneddoto riguardo l’attore che ha rischiato di dover rifiutare il ruolo a causa di The Walking Dead. Nello show tratto da Robert Kirkman, Michael Rooker interpretava Merle Dixon. La chiamata del regista per ingaggiarlo nei Guardiani della Galassia è infatti avvenuta durante la produzione della terza stagione della serie TV. Rooker, dunque, avrebbe dovuto rifiutare l’ingaggio se non fosse stato per la notizia della morte di Merle, da girare proprio in quei giorni. Novità che gli ha dunque consentito di richiamare Gunn per assicurargli che avrebbe vestito i panni di Yondu nel suo film.

Secondo il regista Kevin Smith, la prova di Michael Rooker è stata così esaltante da meritare una nomination agli Oscar. Stessa cosa sostenuta da James Gunn. Yondu Udonta è un personaggio dei fumetti pubblicato dalla Marvel Comics, membro onorario dei Guardiani della Galassia.

La storia di Yondu

In Guardiani della Galassia Vol. 2 si scopre che il Centauriano era stato assunto da Ego per portargli i suoi figli naturali. Il vero motivo per cui Yondu ha rapito Quill è perché il suo padre naturale Ego aveva ucciso tutti i figli e lo aveva allevato per risparmiarlo dalla stessa sorte. Yondu viene assoldato dalla regina dei Sovereign, Ayesha, per catturare e portargli Peter Quill e gli altri Guardiani ma Yondu in realtà la imbroglia e rivela questo a Rocket. Il personaggio nello show riceve tanti consensi dai compagni di viaggio ma lo attende un destino crudele.

Yondu li aiuta a sconfiggere Ego e diventa un membro onorario dei Guardiani della Galassia. Durante l’evacuazione da Ego, Yondu si sacrifica dando la sua tuta spaziale a Quill e morendo nello spazio, il suo corpo viene recuperato dai Guardiani e da un grato Quill che lo ringraziano per averli salvati ed essere stato un padre migliore di quello naturale di Quill.