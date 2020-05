Michael Rosenbaum spiega perché non sarà in The Suicide Squad...

James Gunn, regista di Guardiani della Galassia Vol. 2, aveva in mente un ruolo per il suo amico Michael Rosenbaum riguardo l’ultimo progetto a cui sta lavorando, The Suicide Squad. Rosenbaum ha raccontato, attraverso il portale comicbook.com, il motivo per cui ha dovuto rinunciare alla partecipazione. “Diciamo solo che dovevo esserci, ma ho avuto un intervento al collo e non potevo fare un ruolo”, ha ammesso. Per poi spiegare: “Non potevo fare il ruolo perché era troppo fisico in quel momento, e non potevo mettere a repentaglio il mio collo. Non dirò il ruolo, ma c’era”. Arriva poi il ringraziamento per il regista: “James è sempre così gentile e ti da sempre una mano. È bello quando i tuoi amici ti pensano”.

Grandi dubbi sul futuro di Lex Luthor

Se Michael Rosenbaum fosse stato in grado di interpretare il ruolo, sarebbe stato per lui un gran ritorno nell’universo DC, ma questa volta sul grande schermo. Non è chiaro quale ruolo avrebbe avuto esattamente in The Suicide Squad, difficilmente sarebbe stato quello di Lex Luthor. In merito, non è chiaro il futuro del progetto. Di sicuro c’è che molti attori sono stati protagonisti nella versione di Luthor. Nel DCEU, Jesse Eisenberg ha interpretato Lex Luthor in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, ma non è convinto di tornare a farlo. Jon Cryer ha anche interpretato Lex Luthor nello show televisivo Supergirl. Michael Rosenbaum ha avuto l’opportunità di interpretare di nuovo Lex Luthor nell’evento crossover Arrow-the-verse di The CW, coinvolgendo tantissime ex star della DC. Tuttavia, attraverso i social media, ha annunciato che non ne avrebbe fatto parte perché l’accordo economico non era molto buono.

Riguardo The Suicide Squad sembra che lo show al momento non sia a rischio rinvio. Secondo James Gunn, la situazione è perfettamente in linea con i programmi. Fortunatamente infatti le riprese si sono concluse prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus.