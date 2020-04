Netflix lancia il documentario su Michelle Obama

Netflix ha annunciato oggi l’arrivo del nuovo documentario sull’ex first lady Michelle Obama, disponibile sul famoso servizio di streaming a partire da mercoledì 6 maggio. Il documentario, che pare sia per ora dedicato al solo mercato americano, si chiamerà Becoming, riprendendo il nome del libro di memorie pubblicato dall’ex first lady nel 2018 e diventato un bestseller con oltre 10.000 copie vendute.

Il documentario ci darà uno sguardo molto ravvicinato sulla personalità carismatica di Michelle. L’intero progetto è stato girato durante il tour promozionale del libro che ha toccato 34 città in giro per il mondo.

“Viaggiando per il mondo per mesi ho avuto l’occasione di incontrare tante straordinarie persone. Ho imparato, grazie a questo lungo tour, che tutti condividiamo un destino comune e che nessuno deve essere lasciato solo” ha affermato Obama in una nota. “Persone grandi e piccole, giovani e vecchi, unici e uniti, ci siamo riuniti e abbiamo condiviso storie, riempiendo quegli spazi con le nostre gioie, preoccupazioni e sogni. Abbiamo rielaborato il passato e immaginato un futuro migliore per tutti. Abbiamo parlato di idee raccontandoci a voce alta le nostre speranze per gli anni che verranno.”

Michelle e il presidente Barack Obama hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix a maggio 2018 per creare “un mix diversificato di contenuti, incluso il potenziale per serie sceneggiate, serie non scritte e documentari” della loro società di produzione, Higher Ground Productions. Inoltre hanno siglato un accordo con Spotify per produrre podcast esclusivi per la piattaforma a giugno 2019 .