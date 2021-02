Michelle Trachtenberg: “Joss Whedon non poteva stare in una stanza con me”

Dopo aver pubblicato un post sui social media a sostegno delle dichiarazioni dei suoi co-protagonisti in Buffy the Vampire Slayer sulla cattiva condotta sul set del creatore dello show Joss Whedon, l’attrice Michelle Trachtenberg ha ora ampliato le sue osservazioni, rivelando un aspetto delle accuse con implicazioni inquietanti. La Trachtenberg aveva precedentemente risposto a un post su Instagram della co-protagonista Sarah Michelle Gellar, in cui si dichiarava di essere orgogliosa di aver interpretato il ruolo del protagonista in Buffy, ma di non voler ora più essere associata a Whedon.

Le dure accuse di Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg ha postato un commento che esprime sentimenti simili, ma ora successivamente modificato il post con un’aggiunta che descriveva alcune circostanze vissute durante il suo periodo nello show. Nella sua risposta originale, Trachtenberg ha scritto: “Grazie [Gellar] per aver detto questo. Sono abbastanza coraggiosa ora come donna di 35 anni…. Per ripubblicare questo. Perché. Questo deve essere conosciuto”. Tuttavia, il suo post aggiornato contiene anche: “L’ultimo commento che farò su questo. C’era una regola, dire non gli è più permesso entrare in una stanza da solo con Michelle”.

Joss Whedon ha recentemente affrontato molte accuse di cattiva condotta e abuso durante produzioni cinematografiche e televisive. Ad iniziare dalle affermazioni della star della Justice League Ray Fisher che hanno portato a un’indagine della WarnerMedia. Questo è stato seguito dalla dichiarazione pubblica di Charisma Carpenter che affermava che il comportamento inappropriato di Whedon era iniziato molto prima nella sua carriera, citando la sua esperienza di lavoro con lui su Buffy the Vampire Slayer e Angel. Da allora Carpenter è stato sostenuto dai compagni di Buffy Gellar, Amber Benson ed Emma Caulfield.

Michelle Tractenberg è apparsa per la prima volta nello show nella sua quinta stagione. A differenza della maggior parte dei membri del cast, aveva più o meno la stessa età del personaggio che interpretava, quindici anni. Sebbene Trachtenberg non abbia fornito indicazioni su ciò che era accaduto tra lei e Whedon, suggerisce che sia stata sottoposta a qualcosa di altamente inappropriato data la sua giovane età al momento delle riprese.