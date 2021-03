Middlewest, arriva il secondo volume della miniserie

Il primo volume della miniserie a fumetti Middlewest, scritta da Skottie Young e disegnata da Jorge Corona, ha di recente vinto il Prix Jeunesse al festival Angoulême. Da settimana prossima sarà acquistabile in libreria e fumetteria il secondo volume.

Middlewest, secondo volume per la serie sulla difficoltà di crescere soli

La giuria del prestigioso Festival international de la bande dessinée d’Angoulême ha appena conferito a Middlewest il Prix Jeunesse come miglior fumetto per lettori tra i 12 e i 16 anni. Il secondo dei tre volumi della miniserie curata da BAO Publishing sarà acquistabile a partire dall’11 marzo.

La storia, scritta da Skottie Young e disegnata da Jorge Corona, racconta in modo semplice ma efficace le difficoltà di chi cresce senza riferimenti. Il protagonista, Abel, fugge da suo padre Dale a causa del micidiale potere di quest’ultimo, che è in grado di scatenare dei tornado appena si arrabbia. Al fianco di Abel c’è il suo migliore amico Volpe, un animaletto parlante su cui può sempre fare affidamento. Ben presto, però, il giovane Abel realizza di possedere lui stesso un incredibile potere con cui dovrà fare i conti. Perché spesso, purtroppo, le colpe dei genitori ricadono sui figli.

Gli autori

Skottie Young è uno scrittore, fumettista e illustratore di libri per bambini. Nato a Fairbury, Illinois, classe 1978, inizia una collaborazione con la Marvel nel 2000. Disegna alcuni episodi della serie X-Men e l’intera serie New Warriors: Reality Check. Nel 2013 illustra il libro per ragazzi L’esilarante mistero del papà scomparso, di Neil Gaiman. Nel 2016 vede la luce la sua serie Odio Favolandia. Il suo adattamento a fumetti de Il meraviglioso mago di Oz vince nel 2010 due Eisner Awards, uno come “Best Limites Series” e uno come “Best Publication for Kids“. Per la stessa serie, Young ha vinto nel 2011 altro Eisner Award come “Best Penciler/Inker“

Jorge Corona è un illustratore, scrittore e fumettista venezuelano. Ha collaborato con importanti case editrici americane, come ad esempio la DC Comics e Boom! Studios, disegnando Robin, Nightwing e Flash. Si è unito a Skottie Young per realizzare Middlewest nel 2019.