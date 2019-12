Qual è la serie Netflix più vista nel 2019?

Stranger Things, The Umbrella Academy, The Witcher, Sex Education… La lista è lunga tra le serie che ci hanno riscaldato le giornate di questo 2019, siamo davvero sicuri di quale potrebbe essere la migliore serie Netflix dell’anno? Scopriamo chi si è aggiudicata il titolo della serie Netflix più vista.

Netflixed

Avevamo anticipato a Ottobre che la terza stagione della serie di Stranger Things si era aggiudicata un bello spazio sul trono delle serie Netflix più viste quest’anno, raggiungendo 64 milioni di visualizzazioni soltanto nelle prime quattro settimane dal debutto. Ma le cose potrebbero essere cambiate da Ottobre, soprattutto dopo l’uscita della serie di The Witcher, che pare proprio una di quelle serie che, nel bene o nel male, sarà per molto tempo sulla bocca di tutti (…magari sotto forma di una canzone!).



I dati pubblicati da Netflix sui suoi programmi e film più visti, vedono al primo posto della classifica italiana come migliore serie Netflix… La casa di carta. Stranger Things si piazza al secondo posto, seguito da Sex Education. Dati che mutano quando si parla di classifiche americane: Stranger Things in questo caso si piazza in prima posizione come migliore serie Netflix, ma subito a seguire c’è proprio la serie di The Witcher, che sposta al terzo posto The Umbrella Academy.



Per quanto riguarda il primo posto nella classifica americana dei titoli più popolari, la corona va al film Murder Mystery. Medaglia d’argento sempre a Stranger Things e medaglia di bronzo a 6 Underground.

Noi italiani, invece, abbiamo davvero apprezzato maggiormente La casa di carta, dando il secondo posto a 6 Underground e il terzo posto a The Irishman.



Si ritiene che le classifiche siano basate sugli account che hanno visto almeno due minuti di una determinata serie o film, durante i primi 28 giorni di pubblicazione sulla piattaforma. Per le serie che non sono state pubblicate da 28 giorni – come The Witcher -, i numeri si basano sulle visualizzazioni attuali.