San Valentino è arrivato e noi di Orgoglio Nerd siamo pronti a festeggiarlo a modo nostro: ovviamente elencando le 10 migliori coppie delle serie TV. È stato complicato elencarne solo dieci ma abbiamo fatto il possibile per rendere questa giornata ancora più speciale.

Le 10 migliori coppie delle serie TV

Pensavamo di introdurre delle regole dure per poter scegliere le migliori coppie delle serie TV ma poi abbiamo cambiato idea. San Valentino, in fin dei conti, è una festa all’insegna dell’amore e noi abbiamo scelto di eliminare completamente le regole. Abbiamo poi deciso di seguire il nostro cuore e farci guidare da esso.

Le coppie all’interno di questo articolo sono quelle (o almeno una parte di loro) che ci hanno fatto emozionare, commuovere e che non abbiamo mai più abbandonato. Non importa se la serie TV è terminata da 10 anni, loro sono sempre dentro i nostri cuori.

Adesso quindi, senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire quali sono le 10 migliori coppie delle serie TV. Prima di iniziare, però, vi auguriamo un delizioso San Valentino: che siate con il vostro partner o il vostro cane, speriamo che la giornata possa portarvi tante gioie e amore – e anche cibo, specialmente quello.

Buffy ed Angel: il nostro endgame, nonostante le difficoltà

L’amore proibito, specialmente nei film e nelle serie TV, è qualcosa che porta a noi donne una gioia immensa. Chissà perché, chissà come mai: sappiamo solo che è così e spesso e volentieri, viviamo per queste cose.

La prima coppia che ci viene in mente appena sentiamo le parole “amore proibito” è la profonda relazione che lega l’ammazzavampiri Buffy e il misterioso vampiro Angel. Più proibita di così si muore – oppure ci si trasferisce a Los Angeles per dar vita al proprio spin-off. In ogni caso, Buffy ed Angel hanno fatto – e continuano – a far sognare le donne di tutto il mondo, mentre il loro cuore batte all’impazzata nel vedere questi due opposti attrarsi eternamente.

Carrie e Mr. Big: eternamente nostri

Montagne russe d’amore? Il primo premio lo vincono i maestri del mal d’amore ovvero Carrie Bradshaw e Mr. Big. Per sei lunghe stagioni, in Sex and the City, ci hanno fatto penare e ogni puntata ci chiedevamo quando, finalmente, si sarebbero messi definitivamente insieme. Poi ce l’hanno fatta ma non erano pienamente soddisfatti quindi hanno deciso di farci soffrire ulteriormente con i due film.

Nel primo devono sposarsi ma qualcosa va storto, anche se fortunatamente riescono a convolare a nozze alla fine. Nel secondo, invece, una vecchia fiamma di lei è pronta a dar fuoco alla loro storia. Menomale che Mr. Big e Carrie sono sempre stati più forti delle avversità e, anche se difficilmente, sono riusciti a rimanere insieme. Sono fatti l’uno per l’altra e nessuno può negarlo.

Le 10 migliori coppie delle serie TV: Glenn e Maggie

Apocalisse zombie, poche speranze di sopravvivenza e anche umani pazzi pronti a metterci i bastoni tra le ruote? Sembrano gli ingredienti perfetti per la nostra coppia: stiamo parlando di Glenn e Maggie. A volte la vita si dimostra difficile, altre volte addirittura impossibile e ci sembra che qualsiasi cosa sia pronta a crollare.

Poi arriva quel barlume di speranza che ci da’ la forza di andare avanti: ecco cosa erano Glenn e Maggie l’uno per l’altra. La loro àncora di forza, l’unica fonte di luce in quel mondo oscuro. Sappiamo che purtroppo non è finita nel migliore dei modi ma la loro storia d’amore ci ha segnati a vita e rimarrà una delle più intense in The Walking Dead.

Cole e Phoebe: un destino crudele

L’abbiamo detto poco fa e lo confermiamo di nuovo: noi donne amiamo gli amori proibiti. Non ci è ancora chiaro il motivo ma non ci interessa perché finché queste coppie ci fanno battere il cuore, tutto va bene – all’incirca. Phoebe e Cole, una strega che deve combattere i demoni e un demone che deve combattere le streghe.

Il risultato? Un amore intenso e passionale, che ancora oggi fa tremare il nostro cuore. “Le cose belle durano poco” e loro ne sono la prova vivente. Breve ma intenso, anche questo è vero. Non è finita nel migliore nei modi nemmeno la loro di storia ma ci hanno fatto sognare. In Streghe abbiamo la possibilità di vedere varie coppie interessanti ma la loro difficilmente si dimentica.

Damon ed Elena: il triangolo non l’avevamo considerato

I triangoli d’amore hanno diverse scuole di pensiero: alcuni li amano alla follia, altri invece li odiano. A noi, in realtà, non dispiacciono. In alcuni casi rendono la storia ancora più accattivante ed intensa. Parlando di triangoli amorosi siamo convinti che non possano mancare i maestri: stiamo parlando di Elena Gilbert e Damon Salvatore (dovremmo nominare anche Stefan ma insomma, avete capito).

The Vampire Diaries inizia con Elena e Stefan ma è poi Damon quello a conquistare il cuore della ragazza. La passione e la complicità che questi due hanno, riescono sempre a riportarci in vita.

Le migliori coppie delle serie TV: Will e Riley

Ci sono coppie che ci conquistano in poco tempo. Ci sono coppie che sono fatte per stare insieme. Nessun se, nessun ma: è così e basta. Una di queste è la coppia formata da Will e Riley, direttamente da Sense8. Dopo un primo sguardo sapevamo che erano fatti per stare insieme.

È stato complicato ma insomma, se tutto fosse stato tranquillo probabilmente non ci avrebbero preso così tanto. La strada per il “vissero felici e contenti” è lunga, ma ripensando allo speciale di Natale e Riley e Will che pattinano sul ghiaccio, il nostro cuoricino si scalda.

Martino e Niccolò, l’amore struggente degli adolescenti

Skam Italia è un remake della famosa serie TV norvegese Skam e questo sembrava un problema. Alcuni personaggi avevano già preso vita e questi nuovi chissà se sarebbero riusciti a conquistarci come gli originali. Con il cuore in mano, che ancora batte all’impazzata, possiamo affermare che Niccolò e Martino (aka Even e Isak di Skam) sono riusciti a farci emozionare, piangere e innamorare.

La loro è una storia travagliata e a volte non viene presa seriamente, solo perché sono “adolescenti”. Martino e Niccolò, in realtà, ci hanno insegnato tanto e proprio in questo momento a noi è venuta voglia di fare un bel rewatch. Sono l’arcobaleno dopo la tempesta e una delle coppie che è riuscita a guadagnarsi un posticino nel nostro cuore.

Harvey e Sabrina: un salto negli anni ’90

Harvey Kinkle, un semplice umano. Sabrina Spellman, una strega pasticciona con un gatto parlante come amico. Cosa potrebbe andare mai storto? Più o meno tutto, in realtà. I problemi per questa coppia non mancano e ogni stagione ci fanno innamorare, ci fanno soffrire e poi ricomincia il loop. Fortunatamente, dopo tanti sforzi, sofferenze e un uomo abbandonato sull’altare, Harvey e Sabrina troveranno il loro lieto fine.

Sono fatti per stare insieme, lo sapevamo dal primo momento in cui li abbiamo visti nella prima stagione di Sabrina, Vita da Strega e ancora oggi, dopo anni, ne siamo certi.

Grace e Richard, l’amore sincero in Skins

In Skins vediamo numerose coppie ma molte di loro hanno diversi (o parecchi) problemi e spesso risultano tossiche. Per quanto la coppia Effy/Freddie sia riuscita a strapparci e spezzarci il cuore in mille pezzi, niente si può paragonare a Richard e Grace. La loro era probabilmente la storia d’amore più stabile dell’intera serie TV ed era così meraviglioso vederli insieme ogni volta.

Erano il classico “gli opposti si attraggono” e il loro amore era intenso. Purtroppo conosciamo tutti Skins e la sua voglia di pugnalarci alle spalle, quindi è inutile proseguire e continuare a soffrire. In ogni caso la piccola Grace non lascerà il cuore del metalhead Rich e loro due non lasceranno mai i nostri, di cuori.

Le migliori coppie delle serie TV: Rachel e Ross

Concludiamo la nostra classifica delle 10 migliori coppie delle serie TV con la coppia che probabilmente ha fatto la storia: Rachel e Ross, volti iconici di Friends. Anche qui non sono mancate le montagne russe, tra momenti di confusione, dubbi, amore pazzo e sofferenze. In ogni caso, nonostante le difficoltà, il loro amore ha trionfato e sono riusciti ad offrirci un finale degno di nota.

Tra risate, battute e lacrime, Ross e Rachel sono riusciti a conquistare il pubblico.

