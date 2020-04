Le migliori serie TV classiche che è ora di recuperare...

Scegliere una serie TV da iniziare a guardare spesso risulta un’impresa ardua. Talvolta ci si lascia trasportare da feedback positivi, altre volte dal consiglio di un amico. Quando però si parla di serie TV che hanno fatto la storia e che sono nella memoria di tutti, quelle consigliabili sono davvero tante. È per questo che abbiamo deciso di indirizzarvi con una serie di serie TV classiche che, secondo noi di Orgoglio Nerd, sono davvero imperdibili.

Le migliori serie TV classiche che dovreste guardare

Che abbiate soltanto voglia di tuffarvi in quel telefilm che vi ha fatto sognare durante la vostra adolescenza o che invece vogliate recuperarne uno di cui avete sempre sentito parlare, nella nostra selezione troverete quello che cercate. Iniziamo!

Beverly Hills 90210

Apriamo l’elenco di serie TV classiche con un tuffo nei ricordi. L’intreccio di amori dei gemelli Walsh, Brandon e Brenda, dell’affascinante e misterioso Dylan, di Kelly e Donna ha tenuto incollati alla TV intere generazioni. Beverly Hills 90210, negli anni ’90, è entrato nelle case dei telespettatori di tutto il mondo, facendo conoscere il teen drama. Nel patinato mondo della cittadina Californiana, viene raccontata la storia di Brandon (Jason Priestley) e Brenda Walsh (Shannen Doherty) che si trasferiscono con i genitori a Beverly Hills da Minneapolis. Qui iniziano a frequentare l’esclusiva West Beverly High School, il liceo dove costruiranno nuove amicizie e vivranno amori e avventure.

Tra i vari drammi amorosi, lo show introduce anche tematiche molto forti come l’abuso di alcool e droga, l’anoressia e l’AIDS. Nel 2018 è stato annunciato e prodotto un reboot che ha ritrovato gran parte del cast originale. A questo avrebbe dovuto unirsi anche Luke Perry, purtroppo scomparso prima dell’inizio delle riprese, il 4 Marzo del 2019. Tuttavia, dopo una sola stagione, lo show è stato cancellato a causa degli scarsi risultati.

A-Team

Le avventure di un commando di ex-combattenti della guerra del Vietnam di nome A-Team, un gruppo di soldati un tempo arruolati nelle Forze Speciali statunitensi, sono al centro di questa serie TV cult andata in onda dal 1983 al 1987. Accusati ingiustamente di aver rapinato una banca, i protagonisti – John “Hannibal” Smith (George Peppard), Templeton “Faceman” Peck (Dirk Benedict), Bosco “B.A.” Baracus (Mr. T) e H.M. “Howlin’ Mad” Murdock (Dwight Schultz) – sono costretti a vivere come mercenari costantemente in fuga.

Tuttavia vengono spesso assoldati da persone vittime d’ingiustizia o comunque prive di intenti malvagi. Nel 2010 è stato anche rilasciato un film basato sulla serie, diretto da Joe Carnahan, che funge da prequel allo show.

I Soprano

Tony Soprano, boss della mafia italoamericana del New Jersey, è il protagonista di una delle serie TV più apprezzate di sempre. Descrivere I Soprano come una serie che parla della malavita organizzata è sicuramente riduttivo. Il protagonista, magistralmente interpretato da James Gandolfini, viene analizzato e sviscerato. Ne viviamo ogni stato d’animo, i sentimenti e perfino i sensi di colpa.

Tony ci trasporta nella malavita, facendoci assaporare la loro vita quotidiana, i problemi familiari che s’incrociano con quelli lavorativi e sentimentali. Eppure non manca una visione ora umoristica ora drammaticamente realista. Trasmessa negli USA nell’arco di sei stagioni, dal 1999 al 2007, ideata e prodotta da David Chase, la serie risulta sicuramente uno dei contenuti da guardare almeno una volta nella vita. D’altronde anche il New York Times ha definito la serie HBO come “la più grande opera della cultura pop dell’ultimo quarto di secolo”. E davanti a un endorsement del genere non puoi non includerla in un elenco delle serie TV classiche da recuperare.

Friends

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry e David Schwimmer sono i protagonisti di una delle sit-com più celebri al mondo. I sei amici – da qui il titolo – tutti single e sulla soglia dei trent’anni, si districano tra avventure sentimentali tragicomiche e gli sviluppi delle loro carriere.

Non si può parlare dello show senza citare la sua famosissima sigla, I’ll be there for you dei Rembrandts, oggi simbolo della serie. Negli ultimi mesi è arrivata la notizia che tutti i fan della sit-com attendevano da tempo: la reunion si farà! Le registrazioni sono state tuttavia messe in pausa a causa delle misure per contenere il contagio da Coronavirus, questo non ha però fermato i lavori per lo speciale di HBO Max.

Twin Peaks

In una fredda mattina di febbraio, sulle rive della cittadina di Twin Peaks, viene rinvenuto il cadavere di una ragazza avvolto in una sacca di plastica. La vittima di questo assassinio viene identificata come Laura Palmer, reginetta del liceo e teenager bellissima e ammirata da tutti. Ma chi ha potuto ucciderla e perché? Inizia così Twin Peaks, indimenticabile serie televisiva andata in onda per la prima volta il 9 gennaio 1991.

Sin dal primo episodio, lo show ha fatto appassionare milioni di spettatori, segnando un decisivo punto di svolta rispetto ai canoni della fiction televisiva. Il torbido e misterioso mondo di Twin Peaks affascina infatti sin dall’esordio, che ha quasi la durata di un film (un’ora e mezza). Ultimamente si è parlato di una possibile quarta stagione per lo show, poi smentita dall’autore David Lynch.

Dr. House

Non è etico, non segue le regole, non è empatico, ma è un gran genio. Lui è Gregory House, meglio noto come Dr. House, il protagonista di uno dei medical drama più amati si sempre. Seppure più recente rispetto alle altre serie TV finora elencate (è andata in onda a partire dal 2004), merita un posto tra i “classici” che vanno visti almeno una volta nella vita.

È proprio l’essere ‘non convenzionale’ la vera forza del protagonista interpretato dall’attore inglese Hugh Laurie, medico diagnosta zoppo, insofferente, cinico, offensivo e drogato. Una serie di caratteristiche poco consuete che saranno però il motore della serie. Le diagnosi del professionista brillante e ribelle e i vari drammi personali che coinvolgono lui e il suo team, si districano in otto stagioni da circa 22 episodi l’una.

Seinfeld

Vincitrice di 10 Emmy Award e 3 Golden Globe, Seinfield è una serie TV difficile da descrivere. È stata definita come la “serie del nulla” dai suoi stessi protagonisti ed effettivamente non ha pretesti narrativi forti. Parla di quotidianità, di situazioni abbastanza banali ma lo fa in modo assolutamente geniale. Proprio queste caratteristiche, il suo essere fuori dagli schemi, ne fece un prodotto unico.

È stata questa la forza della sit-com che, pur ottenendo un grandissimo successo negli Stati Uniti, è invece passata quasi inosservata nel nostro paese. Andata in onda sulla NBC dal 1989 al 1998, in Italia infatti non ha mai riscosso un grande successo. È stata trasmessa da Videomusic, Tmc e in replica in fasce di programmazione secondaria. È tempo di recuperarla.

Lost

Quando il volo 815 della Oceanic Airlines partito da Sidney, a causa di un presunto guasto tecnico, precipita su un’isola nell’Oceano, le cose per i suoi quarantotto superstiti si mettono davvero male. Allontanata le speranza di ricevere soccorsi, i sopravvissuti al disastro aereo iniziano ad esplorare l’isola, che sembra un paradiso terrestre, ma nasconde invece insidie e misteri impensabili.

Da qui inizia la storia di Lost, serie TV acclamata dal pubblico e dalla critica che ha contribuito fortemente alla rinascita della televisione moderna. D’altronde la trama ricca di cliffhanger si mescola a numerosi riferimenti alla mitologia, alla storia, alla religione, al cinema e anche alla letteratura.

Buffy l’ammazzavampiri

Sarah Michelle Gellar è la Cacciatrice, la protagonista di Buffy – L’ammazzavampiri che vorrebbe essere una ragazza come tutte le altre ma è invece è destinata a lottare contro i vampiri e mostri di vario genere. Spesso sottovalutata, Buffy è invece una serie che ha fatto la storia e che ancora oggi, ad anni dalla sua conclusione, mantiene milioni di fan.

Lo show, che si presenta con canoni da teen-drama oltre che da serie fantasy, nasce dalla penna di Joss Whedon che decide di adattare per la TV una sua sceneggiatura cinematografica. Il telefilm in sette stagioni, andate in onda dal 1997 al 2003, mostra non solo la battaglia della Cacciatrice contro vampiri e demoni ma ne segue l’evoluzione, tra drammi personali e formazione atletica e mentale ad una missione che solo dopo molto accetta come sua.

Dawson’s Creek

Chiudiamo in bellezza con una delle classiche serie TV che hanno segnato l’adolescenza di milioni di spettatori. I dilemmi morali e amorosi di Dawson, il triangolo amoroso con Joey e il migliore amico Pacey ci hanno tenuti incollati allo schermo per sei stagioni a partire dal lontano 1998. Dawson’s Creek è teen drama (che potete trovare su Amazon Prime Video), creato da Kevin Williamson il cui successo è dettato dalla semplicità dei suoi contenuti nei quali è però facile immedesimarsi, ancora oggi a distanza di anni.

Seppur con dialoghi spesso impensabili o troppo aulici per ragazzi di soli 16 anni, lo show riesce a catturare lo spettatore che riesce ad immedesimarsi nei drammi di Dawson, nelle difficoltà familiari di Joey e Pacey, nella vita ribelle di Jen o ancora nell’accettazione personale di Jack. Una serie TV che dunque merita sicuramente un posto in questa lista.

Finisce qui la nostra selezione di serie TV classiche. Quale vi ha convinto di più? E quale aggiungereste alla lista? Fatecelo sapere con un commento!