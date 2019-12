Continuiamo a prepararci ad entrare negli anni ’20, con una cavalcata tutta focalizzata su un ultimo sguardo al decennio appena trascorso. In questi giorni infatti stiamo raccogliendo tutta una serie di classifiche che evidenzino i punti più importanti dei dieci anni che abbiamo trascorso. E dopo aver parlato di scienza e di giochi da tavolo, è il momento di passare al mondo della televisione. Ecco quindi la nostra selezione delle migliori serie TV del decennio, anzi le più significative.

Perché le più significative e non le migliori serie TV del decennio?

La serialità televisiva è uno dei settori che si è evoluto maggiormente negli ultimi dieci anni. Quella spinta trasformativa partita all’incirca a metà degli anni 2000 si è accelerata, portando il medium a livelli mai visti prima. Gli show televisivi nell’ultimo decennio sono diventati una parte fondamentale del discorso pubblico, al di là dei singoli prodotti. Non è più solo il ‘prodotto fenomeno’ ad attirare l’attenzione del mainstream, ma tutto il campo nel suo complesso.

Per questo, più che andare alla ricerca di quali siano le migliori serie TV del decennio pensiamo sia molto più interessante spostare la riflessione su quali dei tanti show che hanno affollato i nostri schermi siano stati più importanti, più significativi per la cultura pop. Una lista di tutti quei prodotti che hanno in qualche modo cambiato la serialità televisiva o, ancora di più, tutto il settore dell’intrattenimento, lasciando un segno indelebile nella nostra società.

Questo è uno sguardo molto più trasversale agli ultimi dieci anni, una prospettiva più utile a prepararci a entrare nel prossimo decennio. Ripensare alla recente evoluzione della serialità ci da una base per analizzare tutte le evoluzioni che arriveranno (qualcuno ha per caso detto “Streaming War”?).

Tuttavia, per non dare l’idea che stiamo ‘barando’, vi lasciamo qui di seguito una lista non numerata di dieci titoli che costituiscono le migliori serie TV del decennio secondo noi. Qualcuno lo ritroverete anche nella classifica effettiva, altri no. Un piccolo extra, nel caso foste in cerca di qualcosa da recuperare in queste vacanze di Natale: Fleabag, Sherlock, True Detective (stagione 1), Atlanta, Watchmen, Silicon Valley, Master of None, La fantastica signora Maisel, The Newsroom e BoJack Horseman.

Qualche regola d’ingaggio…

Ovviamente sia per questa breve lista, che per la successiva, partirà il gioco “Ma manca questa serie!“, come è normale quando si tratta di classifiche, soprattutto così ampie. In alcuni casi l’esclusione è dettata da una scelta precisa, spesso sofferta (addio Better Call Saul e Fargo!). In altri, semplicemente dalla nostra definizione di serie TV di questo decennio.

Trattandosi di prodotti che si sviluppano in periodi lunghi, è difficile scegliere esattamente quali show siano degli anni ’10 o meno. Conti quanti episodi ci sono da una parte o dall’altra? Valuti solo le puntate uscite dopo il 2010? Oppure basta che abbia anche solo un piedino nel decennio per essere candidata?

Alla fine, dopo lunghi ragionamenti, abbiamo optato per una soluzione drastica: tenere conto solo degli show iniziati dopo il 1 gennaio 2010. Un criterio chiaro e inflessibile, una regola semplice, nonostante abbia causato esclusioni eccellenti (vedi Community e Breaking Bad, per cui siamo ancora addolorati).

Quindi, se vi chiedete perché non c’è questo o quello show, è probabile che sia per ragioni di date. Se invece non è così ovviamente spazio libero alla discussione nei commenti, che di carne al fuoco ce n’è davvero tantissima!

E ora, chiusa questa lunghissima premessa, possiamo partire con la classifica! O forse no…